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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李家豪／法扶助弱勢者落實司法公平正義

▲▼法律，司法。（圖／視覺中國）

▲法律扶助基金會提供的法律扶助，針對需要專業性法律幫助而又無力負擔訴訟費用及律師報酬者，予以制度性的援助。（圖／視覺中國）

法律扶助基金會所提供之法律扶助，基本上也可以從各種專案類型加以去區分，如參考法律扶助基金會之網站介紹簡單可以區分為「常年扶助專案」與「集體扶助專案」，常年扶助專案包括「身心障者」、「原住民」、「檢警訊問律師到場陪訊」、「提審案件律師陪同」、「消費者債務清理條例」、「勞工訴訟」等等，而集體扶助專案則針對社會上重大事件提供相關法律扶助，例如「太魯閣號出軌事故被害人扶助專案」、「六輕空污受害者法律扶助專案」、「RCA污染事件扶助專案」、「八仙塵爆受害人扶助專案」等等。

常年扶助專案較與一般民眾息息相關，而此類專案中，多有由政府機關委託辦理者，如身心障礙者法律扶助專案係由行政院衛生福利部委託辦理，原住民法律扶助專案係由行政院原住民族委員會委託辦理，勞工訴訟法律扶助專案則由行政院勞動部委託辦理，不同的專案類型，可申請者之身分、資力、案情均不相同，例如身心障礙者法律扶助專案申請人需有新制身心障礙手冊或證明，原住民法律扶助專案申請人即需具備原住民身分，而值得注意的是，自2021年7月1起，原住民申請法律扶助需要經過案情審查，案情需有理由或案情需涉及原民傳統慣習或文化衝突者，方可准許扶助。

若欲申請檢警訊問律師到場陪訊法律扶助者，申請對象則為當事人因神經系統構造及精神心智功能損傷或不全，無法為完全之陳述者、當事人具有原住民身分者、當事人所犯為最輕本刑3 年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄之第一審案件且為第一次接受訊問者，此一專案目的在於平衡犯罪嫌疑人與檢察官及司法警察間之就法律專業知識之落差，協助犯罪嫌疑人在檢警訊問時能有效保護己身之權益。

另因《提審法》於2014年7間施行，人民若受法院以外之任何機關逮捕、拘禁時，可向法院申請提審，故現今亦有提審案件之法律扶助專案，只要是遭法院以外的任何機關逮捕、拘禁、經法院核發提審票或尚未核發提審票但能陳明受逮捕拘禁之事實、時間、地點之任何人，均可申請此一法律扶助專案。以上為各類法律扶助專案之簡介，希望能讓大家多加瞭解此一制度，協助更多有需要的人。

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