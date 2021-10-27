「史上最衰雇主」八里雙屍案媽媽嘴老闆　又被改判須賠償631萬

▲「史上最衰雇主」呂炳宏，又被判決須連帶賠償631萬元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的八里雙屍命案，媽媽嘴咖啡店長謝依涵最終獲得無期徒刑定讞，死者陳進福的家屬起訴，要求媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏與謝依涵等人賠償，二審一度判呂需與謝依涵連帶賠償631萬餘元，呂因此被網友封為「史上最衰雇主」。更一審改判免連帶賠償，但高院27日更二審又改判呂須連帶賠償631萬餘元。可上訴。

本案發生於2013年2月底、3月初，新北市八里紅樹林地區連續出現2具浮屍，確認為富商陳進福（79歲）與實踐大學副教授張翠萍（57歲）夫婦遭人殺害。檢警單位鎖定八里當地著名咖啡店「媽媽嘴」店長謝依涵，涉有重嫌，並對她提起公訴。謝女3度遭判處死刑，但高院更二審改判無期徒刑，最高法院2017年4月間駁回上訴，謝依涵逃過死刑，無期徒刑定讞。

而死者家屬以謝依涵、呂炳宏與2名咖啡店股東為被告，提出民事訴訟，要求連帶賠償。其中死者張翠萍家屬求償部分，一二審均判決呂等3人與謝依涵連帶賠償368萬餘元。案經最高法院駁回確定，呂炳宏被封為「史上最衰雇主」。

另外死者陳進福的2名兒子也起訴求償千餘萬元，一審判決謝依涵須獨力負擔賠償631萬餘元。上訴二審後，卻做出不同認定，改判謝依涵、呂炳宏，與成立媽媽嘴咖啡店的「媽媽嘴企業公司」，須連帶賠償631萬餘元。案經廢棄發回後，更一審又改判呂炳宏免賠，由謝依涵獨力賠償。

全案再經廢棄發回，更二審於27日宣判，又改判呂炳宏等人須與謝依涵連帶賠償631萬餘元。更二審法院認為謝女於2013年2月16日晚間，在店裡趁著幫死者準備飲料的機會，下藥迷昏死者，而後再殺害死者，確實是利用職務上之機會，故意不法殺害死者；因此更二審法院依照《民法》188條第一項本文規定，「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。」認定呂炳宏與另2名股東需負擔「僱用人」連帶責任。本案可上訴。