李家豪／拿到假鈔可以用嗎

▲只要有使用偽鈔或偽幣的情形，最少就是從3年有期徒刑起跳。（圖／資料照）

貨幣是交易活動的媒介，是社會經濟的基礎。隨著現今電子商務、電子貨幣的興起，偽幣、偽鈔的情形比起以前少了許多，但在現實生活中也仍會出現。

《刑法》第195條規定，「意圖供行使之用，而偽造、變造通用之貨幣、紙幣、銀行券者，處五年以上有期徒刑，得併科五千元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」所以如果製造偽鈔、偽幣，來供自己或他人使用，是屬於重大犯罪。第196條規定，「行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科五千元以下罰金。收受後方知為偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券而仍行使，或意圖供行使之用而交付於人者，處五百元以下罰金。第一項之未遂犯罰之。」法律上對於使用偽鈔偽幣的兩種情形是做了不一樣的規定。

第一種是透過不詳的管道取得別人製作好的偽鈔或偽幣後使用。簡單來說，就是使用之前，已經知道所使用的是偽鈔或偽幣。有位王姓男子知道有取得偽幣的管道，因為好奇、貪小便宜的心態拿到偽幣後，再到以現金小額交易的地方（例如檳榔攤）使用，雖然金額不大，但只要有使用偽鈔或偽幣的情形，最少就是從3年有期徒刑起跳。雖然法院實務上對於情節比較輕微的案件，會再用《刑法》第59條減刑，但也是1年6個月以上的刑期。

另一種是第196條第2項規定的「收受後才知偽鈔，又繼續使用或交付他人使用」，這條規定處罰較輕，因為行為人取得偽鈔、偽幣的時候，主觀上並不知情，而且考量行為人收受偽變造貨幣的同時，應該也有付出相當代價而受有損失，例如小攤販賣了200元東西，拿到500元假鈔，還找了300元真鈔出去，那小攤販收到了500元假鈔後再去行使，比起故意去取得偽變造貨幣再來使用的惡性較低，因此給予比較輕的處罰。

隨著電子商務、無實體貨幣交易的盛行，紙鈔貨幣的使用減少，偽造貨幣的利益誘惑比較減少，但在司法實務上還是偶有所聞。不管是惡意取得偽變造貨幣再行使，或是收受後方知而行使都是犯罪，呼籲大家還是不要貪小便宜，拒絕偽鈔或偽幣，如有發現或不小心取得，趕快報警，才是自保之道。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

好文推薦

李家豪／幫別人頂罪也是一種罪

李家豪／誰可申請法律扶助？法扶制度無資力者認定標準

李家豪／第一次申請法扶就上手

●李家豪，桃園地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。