李家豪／幫別人頂罪也是一種罪

▲若有使犯人藏匿或隱避之意圖而出面頂替，將會使真正犯罪之人逍遙法外。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

據媒體報導，有位母親酒後駕車發生車禍後，女兒於警方到場處理之際，出面表示為駕駛車輛之人，後仍為警方識破，母女分別依公共危險罪、頂替罪移送法辦。但什麼是頂替罪呢？

依《刑法》第164條第1項規定，藏匿犯人或依法逮捕拘禁之脫逃人或使之隱避者， 處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。同條第2項則規定，意圖犯前項之罪而頂替者，亦同。第1項規定可稱為藏匿人犯罪，第2項就是頂替罪。

頂替罪為何要處罰呢？原因在於，行為人若有使犯人藏匿或隱避之意圖而出面頂替，將會使真正犯罪之人逍遙法外，使得真實難予發現，影響訴訟程序之進行或發生不正確之結果，等於妨害了國家搜索權、逮捕權、裁判權的行使，所以這是一種侵害國家法益的犯罪。

實務見解認為，頂替罪以行為人頂替犯罪事實就足夠，被頂替者是否真的有罪，則與頂替罪之構成無關。媒體報導中的女兒，出面表示為駕駛車輛之人，使得真正觸犯法律的母親得以逃避刑事處罰，最後使得國家審判程序發生了不正確的結果，所以這種行為就是頂替罪所要處罰的對象了。

又如果媒體報導中的女兒是因為母親的授意，所以才出面頂替母親，這個時候母親因為唆使女兒頂替自己，母親會不會另外觸犯「教唆頂替罪」呢？

依據最高法院24年上字第4974號判例見解：「犯人自行隱避，在《刑法》上既非處罰之行為，則教唆他人頂替自己以便隱避，當然亦在不罰之列」。最高法院的意思是，犯人自行隱蔽自己的犯罪，這不是《刑法》上要處罰的行為，所以教唆他人頂替自己的犯罪，當然也是不處罰的行為，所以母親並不會觸犯教唆頂替罪。

實務上這種酒後駕車發生車禍後，要求同車的親友出面向警方表示自己為駕駛人，欲逃避酒駕刑罰處罰的案例非常多，參照上開最高法院的見解，如果同車的親友一時心軟答應，出面表示為駕駛人，這個時候將會觸犯頂替罪，反倒是原本真正的駕駛人，因為是教唆別人頂替自己的犯罪，並不會被刑罰處罰，對這些出面頂替的親友而言，這個時候就真的是「公親變事主」，得不償失了。

《刑法》是國家刑罰權的體現，有人犯罪了，就應該接受法律的制裁，但是某些時候，因為特殊的原因，明知自己不是真正犯罪人，卻願意代替真正犯罪之人接受刑罰處罰，這不是義氣也不是勇敢，這只是一種掩蓋真實的犯罪行為，不可不慎。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●李家豪，桃園地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。