議員女兒販毒被抓！網售茶葉「2斤4000」有貓膩　落網就嗆媽媽名

▲南投縣議員史雪燕（圖）的女兒，夥同黃姓男友在網路上販毒，日前遭警方逮捕。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

本月15日新北市警方跨區在台中市逮獲一對透過社群軟體全省販毒的毒鴛鴦，沒想到女毒販先是秀出一張「議員助理」的名片，之後又自曝其是南投縣議員史雪燕（45歲）女兒的身分，讓警方甚感訝異，但仍秉公處理，毒鴛鴦眼見議員老媽這個靠山沒用之後，也不再多說，默默配合警方辦案。

日前新北市警方在進行網路巡邏時，突然跳出1則詭異的茶葉廣告，「鐵觀音茶」2斤茶葉4000元，內容還寫著另有提供「絕望（無）僅有．綠寶石 歡迎詢問」，不符市價的價格及藏有暗語的廣告勾起警方好奇心，懷疑是毒品廣告，隨即組成專案小組展開查緝行動。

之後警方冒充成顧客，拋出購買意願，而賣家不疑有他，確認對方想買的是搖頭丸，便開始備貨，雙方相約在10月15日交貨，此時賣家並不知道，自己已經走入警方的陷阱。

本月15日凌晨1時許，警方和賣家相約在台中市北屯區崇德十路交易，警方派出1人冒充成毒蟲，上了由黃男開的賓士轎車，當時議員千金林女就坐在副駕駛座，待林女拿出用小夾鏈袋裝的搖頭丸後，其它埋伏在旁的員警一擁而上將他們逮捕，並在她身上起出搖頭丸6粒、安非他命10公克，全案訊後被依《販賣毒品罪》送辦。

▲林姓女子和男友黃姓男子在網路上販毒被警方盯上，本月15日警方約2人碰面交貨，當場予以逮捕。

或許是被警方突如其來的行動嚇呆了，2人遭逮時不發一語配合警方搜索，直到回到車上警方和林女閒聊時，林女先亮出自己的名片，上面印著史雪燕議員助理，接著自曝其驚人身分，竟是南投縣議員的女兒，警方聽到時也嚇傻了。

但為何2人的毒品買賣事業基地位於台中市，卻被新北市警方盯上？本刊調查，2人除了賣給認識的友人以及固定客戶外，還透過網路行銷全國，除了「抖音」、「微信」、「臉書」外，就連網路購物平台，都是他們的毒品交易渠道。

林女以及黃姓男友遭逮後，被依《販賣毒品罪》移送地檢署，林女本是議員千金卻走上歪路，偕男友一起賣毒，荼毒民眾身心健康以及社會治安，這次狼狽遭逮，恐將淪為階下囚。

對此，本刊致電南投縣議員史雪燕，她頻頻跳針詢問「消息來源」、「怎麼可能有這件事情！」但對於女兒是否在外販毒，她則說女兒住在外面，有她的生活，而自己則是將精力投身政治，顯然對於女兒涉及販毒且遭逮一事毫無所悉。

▲林姓女子和男友貼出茶葉廣告，實際上卻是販賣搖頭丸等毒品，明顯與市價不符的價格及暗語被警方盯上。



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