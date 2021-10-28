　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中午截止！AZ、BNT兩天內三度加開　「2族群」24.8萬人快預約

▲▼疫情指揮中心加開5個疫苗BNT接種站，台北榮總進駐中正紀念堂BNT疫苗接種站。（圖／記者呂佳賢攝）

▲第12輪疫苗今天起開打。（圖／記者呂佳賢攝）

生活中心／台北報導

第12輪疫苗預約原定昨天截止、今天開打，但中央流行疫情指揮中心昨晚臨時宣布再度加開AZ和BNT疫苗預約，是兩天內第三度加開，估共24.8萬人符合資格，新增2類對象符合資格，預約僅開放至今天中午12點截止，限時17小時預約，並將從明天起至11月3日開打。

▲▼第十二輪第二階段二度加開預約。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第12輪第2階段疫苗加開預約。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，為利疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（https://1922.gov.tw/）第12期第2階段將增加開放第一劑BNT及第二劑AZ疫苗預約接種。

符合資格對象包括：

(一)10月26日前意願登記BNT疫苗之29歲至18歲民眾，預約接種第一劑BNT疫苗；人數預估約16.8萬人。

(二)10月13日中午前意願登記且7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑之40歲民眾，預約接種第二劑AZ疫苗；人數預估約8萬人。

指揮中心說明，針對符合上述增開預約資格者，在今天中午前可上平台預約，並已陸續發送簡訊給符合資格對象；但施打期間各縣市可預約接種名額不等（第一劑BNT：9.8萬人、第二劑AZ：10萬人），請記得及早預約。預約時程為昨晚7時至今天中午12時，施打時程為10月29日至11月3日。

後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另本次增加開放對象，如無選擇到適合場次及時間，指揮中心亦將持續規劃透過預約平台或合約醫療院所方式提供民眾接種。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
議員女兒販毒被抓！網售茶葉「2斤4000」有貓膩　落網就嗆媽
瑪瑙今晨轉中颱　周末水氣增！最低溫時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「客庄券」第3輪抽籤！今公布身分證末碼　預計抽10萬幸運兒

第九批BNT疫苗今晨06:14抵台　估90萬劑到貨！明天還有一批

王必勝防疫拆彈10個月不敵2天不倫戀風波　護理師曬照5年被起底

疫苗第1劑今破7成！農曆年後零居檢　專家分析時間點：可先縮短天數

王必勝爆不倫向4方道歉「保護當事人」　陳宗彥留18字網戰翻

中午截止！AZ、BNT兩天內三度加開　「2族群」24.8萬人快預約

瑪瑙今晨轉中颱　周末水氣增！最低溫時間曝

出社會後好難交新朋友　釣出一堆過來人懊悔：學生時應該多認識人

林俊憲片面宣稱「台南發明珍奶」　網友歪樓開戰：珍奶是台中的

大馬雪乳正妹秀「沒穿內衣」起床照！側身白嫩巨球炸出　網暴動了

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

6口擠4坪貨櫃！10歲姊姊扛家務　洗衣煮飯餵弟妹「想要舒適的家」

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

安普賢目睹珍榮幫女友金高銀披外套　「根源上身」吼：在幹嘛！..結局神反轉XD

「客庄券」第3輪抽籤！今公布身分證末碼　預計抽10萬幸運兒

第九批BNT疫苗今晨06:14抵台　估90萬劑到貨！明天還有一批

王必勝防疫拆彈10個月不敵2天不倫戀風波　護理師曬照5年被起底

疫苗第1劑今破7成！農曆年後零居檢　專家分析時間點：可先縮短天數

王必勝爆不倫向4方道歉「保護當事人」　陳宗彥留18字網戰翻

中午截止！AZ、BNT兩天內三度加開　「2族群」24.8萬人快預約

瑪瑙今晨轉中颱　周末水氣增！最低溫時間曝

出社會後好難交新朋友　釣出一堆過來人懊悔：學生時應該多認識人

林俊憲片面宣稱「台南發明珍奶」　網友歪樓開戰：珍奶是台中的

大馬雪乳正妹秀「沒穿內衣」起床照！側身白嫩巨球炸出　網暴動了

洋娃娃激似安娜貝爾…女兒做惡夢被拉腳！　主播媽：來托夢的嗎

動滋券2.0第3波今早10點半抽籤　「台灣欄神」陳奎儒抽幸運號

「客庄券」第3輪抽籤！今公布身分證末碼　預計抽10萬幸運兒

網揭「3星座」最容易發胖！第1名最愛揪另一半大吃，幸福肥超明顯

軍公教調薪逾3%蘇貞昌今拍板　有望創25年最高調幅

第九批BNT疫苗今晨06:14抵台　估90萬劑到貨！明天還有一批

前獅子會長勒斃女友稱「殉情」　死者走路搖晃最後身影曝

議員女兒販毒被抓！網售茶葉「2斤4000」有貓膩　落網就嗆媽媽名

王必勝防疫拆彈10個月不敵2天不倫戀風波　護理師曬照5年被起底

新加坡單日確診飄破5000例創新高　衛生部調查病例異常激增原因

台灣街頭奇特小廟！坐落車梯旁　僅1平方公尺...佛自轉才能拜4面

生活熱門新聞

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」

王必勝道歉不提一件事！網怒：DNA對決

大馬正妹秀沒穿內衣起床照！側露水滴奶

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預約

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

檢舉年賺200萬　苗栗縣府要砍了

好友LINE突傳「CTY」　內行揭真相：幫QQ

張淑晶求無罪　哥打臉：把爸五倍券還來

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

保全成「年輕人夢幻職業」？　網揭2優勢

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

林俊憲片面宣稱台南發明珍奶　網歪樓：珍奶是台中的

今年冬天會很冷原因曝　專家揭1情況「寒流非常強」

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌發文　感謝日本贈420萬劑

蘇貞昌發文　感謝日本贈420萬劑

日本政府捐贈台灣第六批30萬劑AZ疫苗，疫苗於27日上午抵達桃園國際機場。行政院長蘇貞昌27日晚間發文感謝日本，並指出加上之前五批的數量，日本已經提供我國420.4萬劑疫苗，「我們除了表達最誠摯的感謝，也已與日本展開防疫資源互助。期待透過兩國緊密的合作，讓我們早日走出疫情」。

陳宗彥問大陸是哪國爆紅！陳時中冷回2句

陳宗彥問大陸是哪國爆紅！陳時中冷回2句

宏碁創辦人施振榮：台灣應建構AI疫苗開發平台　扮演全球代工中心

宏碁創辦人施振榮：台灣應建構AI疫苗開發平台　扮演全球代工中心

高端殺進WHO「試驗疫苗」再買500萬劑？陳時中回應了

高端殺進WHO「試驗疫苗」再買500萬劑？陳時中回應了

疫苗提早加開「沒人來」！醫怨整人　陳時中：照時間前往就好

疫苗提早加開「沒人來」！醫怨整人　陳時中：照時間前往就好

關鍵字：

疫苗陳時中指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

即／林口男深夜中5刀倒臥血泊

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

「300哥」車主是21歲無照屁孩　阿嬤後悔幫買賓士

她嘴飄「腐爛酸臭味」！醫檢查驚：末期了　

「5生肖」11月迎大吉　財富貴人通通有

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

加碼券槓到現在！一張圖看「中獎覆蓋率」

《小時代》小顧里長大了！　13歲169cm「撞臉朱茵」

陳為民傻交出提款卡！遭「演藝圈大哥」盜領130萬

詭異消失疑遭弟分屍？　胞姊問卦神明：「已經不見了」

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

更多

最夯影音

更多
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知
女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面