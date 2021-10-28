中午截止！AZ、BNT兩天內三度加開　「2族群」24.8萬人快預約

▲第12輪疫苗今天起開打。（圖／記者呂佳賢攝）



生活中心／台北報導

第12輪疫苗預約原定昨天截止、今天開打，但中央流行疫情指揮中心昨晚臨時宣布再度加開AZ和BNT疫苗預約，是兩天內第三度加開，估共24.8萬人符合資格，新增2類對象符合資格，預約僅開放至今天中午12點截止，限時17小時預約，並將從明天起至11月3日開打。

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▲第12輪第2階段疫苗加開預約。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，為利疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（https://1922.gov.tw/）第12期第2階段將增加開放第一劑BNT及第二劑AZ疫苗預約接種。

符合資格對象包括：

(一)10月26日前意願登記BNT疫苗之29歲至18歲民眾，預約接種第一劑BNT疫苗；人數預估約16.8萬人。

(二)10月13日中午前意願登記且7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑之40歲民眾，預約接種第二劑AZ疫苗；人數預估約8萬人。

指揮中心說明，針對符合上述增開預約資格者，在今天中午前可上平台預約，並已陸續發送簡訊給符合資格對象；但施打期間各縣市可預約接種名額不等（第一劑BNT：9.8萬人、第二劑AZ：10萬人），請記得及早預約。預約時程為昨晚7時至今天中午12時，施打時程為10月29日至11月3日。

後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另本次增加開放對象，如無選擇到適合場次及時間，指揮中心亦將持續規劃透過預約平台或合約醫療院所方式提供民眾接種。