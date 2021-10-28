日30萬劑AZ到貨　蘇貞昌公布「贈台疫苗總數」：期待2國緊密合作

▲蘇貞昌27日晚間在臉書發文，感謝日本贈台420.4萬劑AZ疫苗。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

日本政府捐贈台灣第六批30萬劑AZ疫苗，疫苗於27日上午抵達桃園國際機場。行政院長蘇貞昌27日晚間發文感謝日本，並指出加上之前五批的數量，日本已經提供我國420.4萬劑疫苗，「我們除了表達最誠摯的感謝，也已與日本展開防疫資源互助。期待透過兩國緊密的合作，讓我們早日走出疫情」。

行政院長蘇貞昌27日晚間表示，加上第六批30萬劑疫苗，日本已經提供我國420.4萬劑疫苗，「我們除了表達最誠摯的感謝，也已與日本展開防疫資源互助。期待透過兩國緊密的合作，讓我們早日走出疫情」、「政府自購、民間捐贈、友邦互助、國產疫苗供應漸趨穩定，請大家留意疫苗預約資訊、及早接種」。

▲蘇貞昌在臉書發文，感謝日本贈台疫苗。（圖／翻攝自臉書）

中央流行疫情指揮中心27日表示，日本提供第六批30萬劑AZ疫苗運抵機場，在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業。指揮官陳時中說明，本批疫苗效期至2022年1月26日，將由指揮中心統籌規劃運用，提供國人與在台日籍人士接種。

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