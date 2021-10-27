高端殺進WHO「試驗疫苗」再買500萬劑？陳時中：恐怕沒需要了

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

政府向高端採購500萬劑新冠疫苗，含開口合約共1000萬劑，截至昨（26）日仍剩約86.4萬劑，今日指揮中心記者會中有媒體詢問，高端在WHO贊助下完成三期臨床試驗後，是否會再恢復500萬開口合約。指揮官陳時中回應，得視試驗完成時間，但不會那麼快，加上其他疫苗供應量充足，「恐怕另外那500萬目前來講沒有那個需要了」。

陳時中日前表示，目前高端庫存223萬劑，若使用量不夠，後面的500萬劑將不再增購。立委高虹安質詢若高端打不完有無超前部署計畫、會不會送人也送不出去？陳時中回應：「有很多國家接洽中」。隨後發言人莊人祥出面澄清是部長口誤，「最新數字應為至少接種136萬劑，剩餘數量約為86.4萬劑」，並沒有剩餘200多萬。

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陳時中也說，含開口合約，高端疫苗可採購500萬加500萬共計1000萬劑，但「使用量不夠的話，後面就沒有了。」

WHO日前宣布，「團體試驗疫苗」（Solidarity）疫苗臨床試驗進行20支疫苗的篩選，高端確認列在候選中。今日記者會中媒體追問過去提到高端500萬開口合約不會兌現，在WHO贊助下完成三期後是否會再恢復？陳時中回應，得看它完成時間如何，但目前不會那麼快，「最主要是我們自己的疫苗其它的供應大概就會夠了，恐怕另外那500萬目前來講沒有那個需要了。」