馬英九三中一審無罪　他問朱立倫：你岳父曾出價15億為何痛批交易

▲馬英九、朱立倫。（圖／ETtoday資料照）

前總統馬英九涉及三中案遭檢方起訴，台北地方法院27日判決馬英九、前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清等人無罪。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，國民黨主席朱立倫的岳父高育仁曾出價15億元，卻慘遭剔除在交易名單外，痛陳交易案不法不公，使國民黨遭受重大損失。

前中國國民黨主席馬英九涉及三中案被檢方依違反證交法等罪起訴。台北地方法院審理後，今天判決馬英九、前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清無罪，全案仍可上訴。

北檢指控馬英九等人以低價及非常規交易方式，出脫三中及舊黨部大樓，台北地方法院27日判決馬英九、張哲琛及汪海清無罪，全案可上訴。法官認為，馬英九並非中投公司的董事或經理人，不具證交法非常交易、特別背信罪的身分，張哲琛、汪海清並無犯意及行為，因此判決無罪。

柯建銘27日下午在臉書表示，法院判決顯然有正義無法伸張之憾，呼籲檢方務必上訴，為本案再戮力捍衛下去，以昭司法公信。

柯建銘也說，他要請問朱立倫，「你的岳父高育仁先生，2007年寫給馬英九的信函中，言之鑿鑿，指他為了取得中廣經營權，曾出價15億元，比名嘴趙少康出的價碼高，時間點也更早，卻慘遭剔除在交易名單外，痛陳交易案不法不公，使國民黨遭受重大損失。」

柯建銘批評，馬英九已經讓國民黨蒙受鉅額損失，身為現任國民黨主席的朱立倫，對於今日的判決，難道不該出來發聲，特別是馬英九在判決出來後的聲明中，還想藉此政治操作，意圖將自己的所作所為與年底公投掛勾，「極盡囂張之能事，這豈是一個前總統該有的作為？」

馬英九辦公室則發出新聞稿表示，馬英九在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，甚至政治上的對手，都肯定馬英九的操守，這個判決符合民眾認知。

馬英九辦公室也呼籲，國人應看清總統蔡英文政府利用司法進行政治追殺的伎倆，未來不管是年底的公投、2022年或2024年選舉，用人民的力量讓「東廠」下架。

北檢起訴指出，馬英九、張哲琛、汪海清在三中（中視、中影、中廣）交易及舊黨部大樓案中，涉嫌以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議的黨產，造成國民黨新台幣72億多元的損害，民國107年7月間依證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌起訴3人。

台北地方法院審理後則認為，馬英九於本案交易期間未曾擔中投公司及光華公司董事，也未被2公司授權對內管理公司事務，對外有為公司簽名權限，而不具證券交易法非常規交易罪及特別背信罪的身分。

台北地方法院認定，檢察官未能舉證證明馬英九、張哲琛及汪海清犯罪，因此判決馬英九等人無罪，全案可上訴。