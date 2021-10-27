馬英九籲下架「東廠」　法務部長回擊「一審非終局還沒蓋棺論定」

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

前總統馬英九被控三中案涉犯特別背信等罪嫌，今獲台北地院一審判決無罪，馬英九發表聲明再批台北地檢署對他強行起訴，呼籲國人「用人民的力量讓『東廠』下架」，法務部長蔡清祥今表示對法院判決都予以尊重，大可不必用政治解讀刑事案件，一審判決也不是終局，「還不到蓋棺論定的時候」。

蔡清祥今天與媒體例行茶敘後，被問到對於三中案北院一審今判馬英九等人無罪的看法，他表示：「這是一個刑事案件，用政治解讀大可不必！」依照刑事訴訟程序做一些主張，這是無可厚非，法律上的攻防，都可以理解，「但是用政治來解讀這些刑事案件，這是不宜也不恰當，也大可不必！」

蔡清祥強調，法務部的立場，這是台北地檢署起訴的個案，對法院的判決，「我們都予以尊重」，而且這是一審的判決而已，還沒有到最終判決，「所以還不到蓋棺論定的時候」。

對於馬英九所稱遭司法追殺、呼籲人民讓「東廠」下架等內容，蔡清祥重申：「用政治語言去解讀一個刑事案件，這對法治教育、民眾教育是不好的！」至於三中案曾被最高檢察署特偵組簽結、北檢重啟偵辦是否耗損司法資源，蔡清祥強調不評論個案，「但是法律的程序上，如果有發現新事實新證據重新偵查，這在實務上是有的」。

【相關新聞】

快訊／馬英九無罪！ 三中案被控賤賣黨產宣判結果出爐



馬英九三中案全身而退 一審認定「黨主席僅抽象原則指示」



快訊／三中案獲判無罪 馬英九6聲明：看清蔡英文政治追殺