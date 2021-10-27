出15億買嘸！朱立倫岳父怨三中案不公　痛譙馬英九信函曝光

▲高育仁曾為三中案致信馬英九要求徹查。（資料照／記者屠惠剛攝）

要聞中心／綜合報導

前國民黨主席馬英九涉三中案遭起訴，台北地院27日一審宣判無罪。不過，民進黨發言人顏若芳質疑三中案疑點未明，例如國民黨主席朱立倫的岳父高育仁曾就賤賣三中一案抱怨「交易過程有鬼」、賤賣黨產，有必要讓社會大眾瞭解真相；高育仁2007年曾致信給馬英九，痛陳交易案不公，使國民黨遭受重大損失，要求馬嚴查黑幕。

據報載，高育仁曾在2007年1月寫信給馬英九，指他早就向中投表明要買中廣，2006年3月還與華夏簽下保密協議，合約明確提到華夏要將中廣股權賣給他，後來還提出申請書及再申請書，委請會計師鑑價中廣資產達50億元，再表態願配合華夏，改以15億元承購中廣頻道股權，協議時立即付款5億元，其餘10億元尾款則在1年內付清，不論是付款條件或議約時間，均比資深媒體人趙少康出價優越，豈有無法完成交易之理？

高育仁並在信中表示，中廣股權轉讓的黑幕使國民黨遭受重大損失，更讓全體黨員及全民對國民黨失去信心，力勸馬英九身為國民黨最高領導人，應立即徹查本案弊端，並糾正不法偏差。

而在台北地檢署重啟三中案調查後，高育仁主動提供這封14年前的信函，還提到他1980年曾任中視董事長，有經營媒體經驗，早對華夏表明要買中廣，但黨營事業承辦人卻推說中廣案仍在簽辦中，遲無回應。

不過，台北地院合議庭認定，依當時客觀情事，趙少康就買廣播部分為當時潛在買家出價最高者，經綜合評估條件，並未劣於高育仁，再者，交易條款中，已就契約履行有擔保，難以認定條款對中投不利；且國家通訊傳播委員會（NCC）否準中廣分割資產，非中投能決定，交易案因此無罪。