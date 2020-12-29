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「檢察官來電」她三度面交135萬　桃園婦遭詐光再向里長借錢

▲桃園市大園區周姓婦人遭自稱北檢檢察官詐騙要列管銀行存款，結果共被騙135萬元，28日下午面交剩餘180萬元，警方當場將捕車手壓制在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區周姓婦人遭自稱北檢檢察官詐騙要列管銀行存款，結果共被騙135萬元，28日下午面交剩餘180萬元，警方當場將郭姓車手壓制在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區周姓婦人本月中旬接獲自稱是台北地檢署檢察官詐騙電話，聲稱其帳戶涉嫌洗錢案遭列管，需315萬元才可解除，周婦擔心存款被列管，分3次面交共135萬元給取款車手，28日下午面交最後180萬元時被埋伏員警人贓俱獲，警方偵訊後將郭姓車手依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市大園區周姓婦人被詐騙135萬元，28日下午面交剩餘180萬元，警方逮捕郭姓車手，並起出做案用手機與假公文等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區周姓婦人被詐騙135萬元，28日下午面交剩餘180萬元，警方逮捕郭姓車手，並起出做案用手機與假公文等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，67歲的周姓婦人本月中旬接獲「台北地檢署檢察官」電話，宣稱其帳戶涉及跨國洗錢案被列管，需要315萬元才可以解除列管，對方還私下傳了一份假公文傳給周婦，周婦信以為真，擔心辛苦存款被列管，因此依照詐騙集團指示，分別在本月18日、22日、23日面交50萬、45萬、40萬元給不同的車手。

周婦積蓄被騙光後進而向里長借錢，里長直覺有異，帶周婦前往大園警分局三菓派出所報案，警方組成專案小組偵辦。周婦28日向警方聲稱，詐騙集團人員28日下午派員面交剩餘180萬元款項。

▲桃園市大園區周姓婦人被詐騙135萬元，28日逮捕郭姓車手，偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區周姓婦人被詐騙135萬元，28日逮捕郭姓車手，偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

28日下午，周婦與詐團人員在大園區面交，埋伏員警陪同周婦在某郵局佯裝提款並前往指定超商前面交剩餘180萬元款項，22歲的郭姓車手在超商出現欲取款時，被員警當場人贓俱獲，並查扣犯案用手機1支等證物，警方偵訊後依詐欺罪將郭男移送桃檢偵辦，並持續擴大幕後詐團成員到案。

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