桃園婦搭公車拒戴口罩引熱議　鄭文燦：先勸導若再違規一定罰

▲桃園市長鄭文燦15日視察桃園客運防疫作為，針對日前有婦人搭客運卻拒絕戴口罩案，鄭表示，先勸導，若再違規一定開罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對日前桃園市有婦人搭乘客運時拒絕戴口罩，還囂張嗆客運司機要求退還18元車資，有網友PO網在臉書引發網友熱議，針對此案，市長鄭文燦15日視察桃園客運防疫作為時表示，這段時間先勸導，若再違規一定開罰，罰款雖沒有很高，但只要違規一定會開罰。

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▲桃園市長鄭文燦15日視察桃園客運防疫作為，客運業者進行車上清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦15日上午前往桃園客運桃園總站視察客運場站防疫作為，聽取站方說明防疫各項作為，包括車站與乘客易碰觸的地方每小時消毒1次、單趟次載運完成後進行車輛消毒等；司機健康管理則以雲端系統紀錄司機酒測、體溫與血壓狀況，以確保司機健康無虞。

▲桃園市長鄭文燦15日視察桃園客運防疫作為，聽取站方人員說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，民眾搭乘客運應遵守戴口罩、禁止飲食等規定，避免任何飛沫傳染可能性，若有民眾出現違規情形，請相關單位依照規定開罰，徹底落實防疫規範，以嚴格標準維護大眾運輸安全。

至於日前桃園市有婦人搭乘公車後卻不戴口罩，遭客運駕駛規勸制止，竟堅持要退18元車資，還怒嗆司機，最後找來警察勸導結束鬧劇；鄭文燦強調，這段時間會先進行勸導，若一旦違規一定開罰，雖然罰款沒有很高，但只要違規一定開罰。

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