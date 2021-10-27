王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」：深切檢討改正

▲不倫戀風波延燒，王必勝稍早在臉書發文道歉。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

被外界封為「抗疫救援王」的醫福會執行長王必勝爆出不倫戀風波，事情延燒到第二天，他終於在臉書發表回應。他直言「因為個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，在此表達深深的歉意和自責。」

王必勝被周刊爆料指已婚的他與一名小15歲的林姓護理師外遇多年，對方疑似還替他生下一名女兒。王必勝昨日第一時間簡單回應「孩子是護理師與前男友所生，自己與林女是很熟的同事」嚴正否認婚外情。而陳時中被媒體問到此事，也保留回應「那是他私領域的事情，請他自己處理好」。

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針對不倫戀風波延燒，王必勝神隱兩天，終於在臉書發文，表示「此事件之諸多誤會和個人錯誤，我已向家人說明清楚，並祈取得諒解。但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明，尚祈見諒。不過無論如何，身為公眾人物，實應更加慎行，個人定當深切檢討改正。個人所負責的各項工作，目前仍依指揮中心及本部指示，積極推動進行，不受影響。」

至於是否不倫戀是否屬實，王必勝皆未做回應，僅強調「再次致歉！也謝謝這兩天很多人給予我的建議、教誨、支持和鼓勵，希望我仍能有機會在崗位上繼續貢獻心力。」

王必勝臉書全文：

因為個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，在此表達深深的歉意和自責。

而此事件之諸多誤會和個人錯誤，我已向家人說明清楚，並祈取得諒解。但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明，尚祈見諒。不過無論如何，身為公眾人物，實應更加慎行，個人定當深切檢討改正。

個人所負責的各項工作，目前仍依指揮中心及本部指示，積極推動進行，不受影響。

再次致歉！也謝謝這兩天很多人給予我的建議、教誨、支持和鼓勵，希望我仍能有機會在崗位上繼續貢獻心力。