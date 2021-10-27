高端打不完？陳佩琪批「浪費數億民脂民膏」　陳時中回應了　

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許維寧／台北報導

政府向高端採購500萬劑新冠肺炎疫苗，含開口合約共計1000萬劑。但台北市長柯文哲的妻子、醫師陳佩琪昨日表示，政府可不可以事前請專家做調查，評估高端合理的需求量？「不要浪費錢去買那些用不到的東西了。」今天指揮中心召開記者會，指揮官陳時中也表示，「市長夫人有很多看法，我們也就尊重。」

陳佩琪26日晚間於臉書指出，8月23日高端疫苗開打第一間，她的小診間一個上午預約40位民眾，除了1人身體不適不能到場外，其餘39人都準時報到；第一天高端施打率是九成五，但過了4天後80名預約民眾中，卻有16人沒有報到，再隔3天的報到率只剩下八成。

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陳佩琪說，高端可說是全球最貴的疫苗，這下子浪費民脂民膏以數十億計算。政府可不可以事前請專家做調查，評估高端合理的需求量？不要浪費錢去買那些用不到的東西了，幾十億錢拿來加強底層民眾的紓困豈不更好。

面對陳佩琪批評，陳時中今於記者會上表示，「市長夫人有很多看法，我們也就尊重。」

另外，有民眾日前預約莫德納殘劑第一劑接種，但實際到場後表示目前殘劑只提供第二劑接種，目前莫德納殘劑是否只提供第二劑？陳時中也回應，嚴格來說，殘劑是給現在已有開放的項目且符合資格者可接種，但執行面上，還是希望民眾都可使用量能，因此規定沒這麼嚴格，只要醫療院所今天接種量達標，屆可以開放其他民眾接種殘劑，現階段還是以衝高接種率為主。