　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端打不完？陳佩琪批「浪費數億民脂民膏」　陳時中回應了　

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許維寧／台北報導

政府向高端採購500萬劑新冠肺炎疫苗，含開口合約共計1000萬劑。但台北市長柯文哲的妻子、醫師陳佩琪昨日表示，政府可不可以事前請專家做調查，評估高端合理的需求量？「不要浪費錢去買那些用不到的東西了。」今天指揮中心召開記者會，指揮官陳時中也表示，「市長夫人有很多看法，我們也就尊重。」

陳佩琪26日晚間於臉書指出，8月23日高端疫苗開打第一間，她的小診間一個上午預約40位民眾，除了1人身體不適不能到場外，其餘39人都準時報到；第一天高端施打率是九成五，但過了4天後80名預約民眾中，卻有16人沒有報到，再隔3天的報到率只剩下八成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳佩琪說，高端可說是全球最貴的疫苗，這下子浪費民脂民膏以數十億計算。政府可不可以事前請專家做調查，評估高端合理的需求量？不要浪費錢去買那些用不到的東西了，幾十億錢拿來加強底層民眾的紓困豈不更好。

面對陳佩琪批評，陳時中今於記者會上表示，「市長夫人有很多看法，我們也就尊重。」

另外，有民眾日前預約莫德納殘劑第一劑接種，但實際到場後表示目前殘劑只提供第二劑接種，目前莫德納殘劑是否只提供第二劑？陳時中也回應，嚴格來說，殘劑是給現在已有開放的項目且符合資格者可接種，但執行面上，還是希望民眾都可使用量能，因此規定沒這麼嚴格，只要醫療院所今天接種量達標，屆可以開放其他民眾接種殘劑，現階段還是以衝高接種率為主。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
快訊／藝FUN券紙本券抽出！　9組末碼中了
快訊／藝FUN券抽籤出爐！　「8組」幸運號碼中獎
LIVE／「600元藝FUN券」開抽75萬幸運兒！　現場直播
「蘋果590元擦拭布」開箱！　網朝聖跪：財富自由
打疫苗後死亡再增9起！　5人打AZ、4人莫德納
渣男分手「激戰片」外流！　清純高中妹崩潰
遭國台辦批「背祖叛宗」！　陳宗彥親回應了
「零居檢」快來了！　陳時中鬆口：農曆年後有機會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藝FUN券第3週抽籤出爐！數位、紙本「17組幸運身分證末碼」快來對

「最頂小火鍋曝光」百元名單餓了　饕客狂推2家：夭壽好吃

疫苗接種後死亡再增9起通報！5人打AZ、4人打莫德納

一早簽收「蘋果590元擦拭布」秒開箱！　網朝聖跪了：財富自由

LIVE／藝FUN券抽75萬幸運兒！開獎現場直播

國台辦批背祖「身上流誰的血？」　陳宗彥回嗆：我以身為台灣人為榮

高端殺進WHO「試驗疫苗」再買500萬劑？陳時中：恐怕沒需要了

妹子突收名片驚「怎知我缺錢」　一看職業超敬佩！釣出經理親回

北漂男問「台北這6年有何改變」？網狂推這2點：全台最棒

疫苗第一劑達7成 考慮零居檢？　陳時中鬆口：農曆年後有機會

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

藝FUN券第3週抽籤出爐！數位、紙本「17組幸運身分證末碼」快來對

「最頂小火鍋曝光」百元名單餓了　饕客狂推2家：夭壽好吃

疫苗接種後死亡再增9起通報！5人打AZ、4人打莫德納

一早簽收「蘋果590元擦拭布」秒開箱！　網朝聖跪了：財富自由

LIVE／藝FUN券抽75萬幸運兒！開獎現場直播

國台辦批背祖「身上流誰的血？」　陳宗彥回嗆：我以身為台灣人為榮

高端殺進WHO「試驗疫苗」再買500萬劑？陳時中：恐怕沒需要了

妹子突收名片驚「怎知我缺錢」　一看職業超敬佩！釣出經理親回

北漂男問「台北這6年有何改變」？網狂推這2點：全台最棒

疫苗第一劑達7成 考慮零居檢？　陳時中鬆口：農曆年後有機會

勞保、勞退基金間接投資緯來電視違黨政軍條款　NCC要求3年內改正

南投一區發展力道猛！新案站穩2字頭　潛力直逼台中蛋白區

「朱立倫岳父也質疑賤賣黨產」　民進黨：馬英九牽拖綠營凸顯心虛

健身帶「圓胖毛毛球」上肩！　男網紅呈蘋果臉二頭肌狂抖

迎王祭典Day4　東港警分局「限定版」口罩成拍照打卡熱點

最愜意的退休生活！　1000萬買龍潭「透天+農地」

被路人憑空指控「你的狗亂大便」　他哀怨秀「偉大黃金手」秒堵嘴

柴柴玩到一半突斷電　「小翹臀停半空」姣好身材嗨爆網：想犯罪

王不見王？為基捷隔空交火多日　柯文哲、林右昌未同台

惡霸小三「嬌弱貼爸胸」眼神完封正宮　媽氣曝2年差別待遇超心寒

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

生活熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

888元農遊券今第3抽有22萬份！

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

中午截止！莫德納孤兒別錯過預約　AZ、BNT加開「2類對象」

藝FUN券第3週抽籤！幸運號碼今公布

好友LINE突傳「CTY」　內行揭真相：幫QQ

王必勝爆不倫　名醫偷吃最震驚是他

探18度時間曝！年底氣溫可能更低

阿嬤要買好市多「像輪胎那個」！她見本尊笑噴

結婚登記撲空！新人PO文酸炸...公務員怒公審

快訊／大樂透頭獎1億元一注獨得！　獎落這縣市

瑪瑙今將轉中颱！清晨17.6度　雨區擴大時間曝

更多熱門

相關新聞

高端進入WHO「團體試驗」候選！陳時中：被世衛認可的機會高

高端進入WHO「團體試驗」候選！陳時中：被世衛認可的機會高

世界衛生組織（WHO）日前宣布，高端確認列入「團體試驗疫苗」（Solidarity）疫苗臨床試驗的候選名單中。指揮中心指揮官陳時中今表示，在WHO中，若有各國專家的認為是相對優秀、有發展潛力的疫苗，是相當不容易的，且通過後，變成WHO認可疫苗的機會非常多。

高端獲選WHO團體試驗疫苗　陳時中：未來發展更樂觀

高端獲選WHO團體試驗疫苗　陳時中：未來發展更樂觀

高端獲「WHO試驗疫苗」　陳時中說明

高端獲「WHO試驗疫苗」　陳時中說明

高端打不完？　王浩宇要陳佩琪放心：消息一出各國訂單接到手軟

高端打不完？　王浩宇要陳佩琪放心：消息一出各國訂單接到手軟

高端國際認證有譜！前台大醫：連加恩之前不敢大聲說

高端國際認證有譜！前台大醫：連加恩之前不敢大聲說

關鍵字：

陳佩琪指揮中心高端莫德納

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

快訊／農遊券第3波獎號出爐

連千毅正式決裂澎恰恰！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

888元農遊券今第3抽有22萬份！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

可米小子隊長「罕提2離世成員」

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面