高端國際認證有譜！前台大醫：連加恩之前不敢大聲說「現在確認了」

▲高端疫苗列入WHO團體試驗疫苗的候選名單。（圖／路透）

記者張乃文／綜合報導

世界衛生組織（WHO）日前宣布，「團體試驗疫苗」（Solidarity）疫苗臨床試驗進行20支疫苗的篩選，高端確認列在候選中。而前台大醫師林氏璧也驚喜表示，「就是連醫師之前還不敢大聲說的，WHO贊助去哥倫比亞做傳統三期的那件事。現在確認了！」，並認為，這意味著高端疫苗的國際認證「走出一大步」。

世界衛生組織證實，WHO與哥倫比亞、馬利與菲律賓衛生部啟動「團體試驗疫苗」計畫，目的在快速評估候補疫苗，建立廣泛的疫苗組合，保護世界各地的人免受新冠病毒的侵害，希望能發現更有效，針對變種株，更持久，甚至是不須打針的疫苗；文中點出，高端（Medigen）疫苗目前正在接受團體試驗疫苗的名單之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「高端疫苗的國際認證走出一大步！」林氏璧在臉書分享這項好消息，並表示，這就是「連醫師之前還不敢大聲說的，WHO贊助去哥倫比亞做傳統三期的那件事。現在確認了！」除了高端（Medigen）的次單位蛋白疫苗是其中之一，另外一支疫苗則是Inovio的DNA疫苗。他指出，這是由獨立的諮詢委員會，從20支疫苗中選出來的，且順利的話，今年底或明年還可能再加入2支候選疫苗。

林氏璧解釋，Solidarity疫苗臨床試驗是為了加速評估有潛力的疫苗，增加全世界可使用新冠疫苗的數量，希望能發現更有效，針對變種株可達到更持久效力，甚至是不須打針的疫苗。而WHO與哥倫比亞、馬利與菲律賓衛生部宣布啟動此計畫，且已經過當地相關法規單位和倫理委員會核准執行，他也希望能做出很不錯的保護力。