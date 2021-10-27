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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高端打不完？　王浩宇要陳佩琪放心：消息一出各國訂單接到手軟

▲彰化1名研究生打高端疫苗肢體無力送醫。（圖／記者唐詠絮攝 彰化縣衛生局提供）

▲高端疫苗。（圖／記者唐詠絮攝、彰化縣衛生局提供）

記者杜冠霖／台北報導

政府向高端採購500萬劑新冠肺炎疫苗，含開口合約共計1000萬劑，目前高端庫存86.4萬劑，若使用量不夠，後面的500萬劑將不再增購。醫師陳佩琪表示，政府應先做評估，「不要浪費錢買用不到的東西。」，對此，前桃園市議員王浩宇要陳佩琪別擔心，並指出「這個消息一公布，明天絕對世界各國的訂單接到手軟。」

對於高端打氣低迷，陳佩琪26日表示，「想想它（高端）可是全球最貴的疫苗，這下子浪費民脂民膏以數十億計算。」有醫師說高端打不完很意外，「說實在的去問問做第一線醫護， 一點也不意外。」

對此，王浩宇要陳佩琪不用擔心高端賣不掉，他指出，昨天這個消息一公布，今天絕對世界各國的訂單接到手軟，剩下就是產能的問題。

王浩宇所指消息，應為昨世界衛生組織證實，WHO與哥倫比亞、馬利與菲律賓衛生部啟動「團體試驗疫苗」計畫，目的在快速評估候補疫苗，建立廣泛的疫苗組合，保護世界各地的人免受新冠病毒的侵害，希望能發現更有效，針對變種株，更持久，甚至是不須打針的疫苗；文中點出，高端（Medigen）疫苗目前正在接受團體試驗疫苗的名單之中。

前台大醫師林氏璧解釋，「團體試驗疫苗」臨床試驗是為了加速評估有潛力的疫苗，增加全世界可使用新冠疫苗的數量，希望能發現更有效，針對變種株可達到更持久效力，甚至是不須打針的疫苗。而WHO與哥倫比亞、馬利與菲律賓衛生部宣布啟動此計畫，且已經過當地相關法規單位和倫理委員會核准執行。

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