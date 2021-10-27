LIVE／高端獲選「WHO團體試驗疫苗」　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。世界衛生組織(WHO)宣布「團體試驗疫苗」疫苗臨床試驗進行20支疫苗的篩選，高端確認列在候選中，獲得國際認證有望，另第12輪疫苗第二階昨日加開AZ和BNT名額，中午12點截止，相關議題有望記者會中說明。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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第12輪第二階段原本開放BNT第一劑，對象為23歲以上民眾，莫德納第二劑對象為7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾， AZ第二劑對象為7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾、7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾。

不過，指揮中心昨日加開，BNT第一劑新增對象為10月26日中午12點前已意願登記的30歲以上民眾，AZ第二劑新增對象為10月13日中午前意願登記且7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑的41歲以上民眾。疫苗預約在中午12點截止。

另外，世界衛生組織與哥倫比亞、馬利與菲律賓衛生部啟動「團體試驗疫苗」計畫，目的在快速評估候補疫苗，建立廣泛的疫苗組合，保護世界各地的人免受新冠病毒的侵害，希望能發現更有效，針對變種株，更持久，甚至是不須打針的疫苗，而高端疫苗目前正在接受團體試驗疫苗的名單之中。前台大醫師林氏璧開心表示，這意味著高端疫苗的國際認證「走出一大步」。