LIVE／藝FUN券抽75萬幸運兒！開獎現場直播

生活中心／台北報導

文化部「藝FUN券」將於今（27日）下午3點30分進行第三輪抽籤！繼第一、二週分別抽出81萬、76萬名幸運得主，第三週抽籤記者會由文化部常務次長李連權代表抽籤，預計抽出「數位券60萬份、紙本券15萬份」，總計75萬份，《ETtoday新聞雲》也將直播抽籤過程。

配合行政院五倍券加碼，文化部推出每份600元的「藝FUN券」總數300萬份，包括數位券240萬份、紙本券60萬份，可在全國超過1萬家以上的藝文場所使用。第三週抽籤記者會由文化部常務次長李連權代表抽籤，同時將公布本週的好康優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「藝FUN券」每週抽出約75萬份，繼第一、二週分別抽出81萬、76萬名幸運得主，迎來第三週！（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，第一至三週採抽取身分證號末2碼數字，數位券、紙本券分別依序抽出中籤號碼，直到累積達數位券60萬份、紙本券達15萬份，即停止抽籤的方式辦理；第四週則會以300萬份扣除前三週累積中籤後的份數進行抽籤。

中籤者將於隔日上午8:30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。而數位藝FUN券可在隔日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

▲數位藝FUN券中籤者，可在隔日下午2點起登入領券。（圖／記曾筠淇攝）

而尚未登記藝FUN券者，10月29日前仍可至「五倍券共通平台」登記，還有1次抽籤機會，最後一輪將在11月3日下午3點30分抽籤。其中紙本券除了可在「五倍券共通平台」點選加碼券登記，也能在四大超商持健保卡到事務機插卡進行登記。

