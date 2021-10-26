「藝FUN店家」達8千多間！文化部持續招募：預計11月達成1萬家

▲「藝FUN券」可用於書店、電影院、表演及展覽館等，預計全國1萬家藝文場所。（圖／太平青鳥，基隆市政府提供）



記者林育綾／台北報導

「藝FUN券」本週將進入第三週抽籤，文化部今（26）日發布新聞稿表示，目前「藝FUN店家」已累積達到8,375家，距離1萬家目標達成率為83%；同時也呼籲，有興趣加入藝FUN店家者，可儘速上「藝FUN NEXT」官網註冊，一起搶攻藝文消費市場。



文化部發行總數300萬份、每份600元「藝FUN券」，適用店家包含藝文展演場館、音樂展演空間、書店、唱片行、樂器行、電影院、文創商店、打賞街頭藝人、藝文展演預購票券⋯等，今年為了因應多變的疫情，也特別納入售票型的線上展演活動。

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▲文化部鼓勵業者申請成為「藝FUN店家」，搶攻藝文經濟。（圖／記曾筠淇攝）



而截至昨（25）日，已有3,675家店家完成審查並公告，此外尚有國內藝文及設計品牌超過4,000家、藝文表演團體約700家，均已完成審查，將於29日公告。「藝FUN店家」共計已達8,375家，目標達成率為83%。文化部指出，目前尚在審查階段店家有915家，且持續增加中，預計於11月3日將達成1萬家目標數。



文化部表示，「藝FUN店家」持續招募中，並將舉辦說明會，歡迎符合藝文產業資格的店家踴躍加入，說明會詳情及註冊方式請上文化部「藝FUN NEXT」官網查詢。

▲文化部持續招募藝FUN店家，預計11月達標1萬家。（圖／文化部）