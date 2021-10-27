4年增345億還不夠！基捷「進入基隆」要再多花70億元

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃基隆捷運，交通部長王國材表示，將先進行南港到八堵段，若民眾認可捷運服務品質，就可接著進行八堵到基隆段工程，他今日在立法院表示，除原定的425億元預算外，八堵到基隆段要再花費70億元，設計將採高架化。

立法院交通委員會今日邀請王國材列席報告，立委邱臣遠指出，交通部針對基隆捷運規劃一變再變，短短4年的時間，經費從80億增加到425億，去年的四長會議中也沒有提及路線變更，王國材卻在媒體版面上攻擊台北市長柯文哲，發言非常不恰當。

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邱臣遠表示，柯文哲只是戳破基隆市府一變再變的事實，王國材卻搞政治語言模糊焦點，自從王國材接任部長後，政治語言越來越多，甚至配合基隆市府攻擊台北市府，他表示，「確實是騙局，路線變更還要重做，台北市、基隆市長任期期滿都還無法動工」，直呼「希望部長未來注意言行」。

▲基隆市長林右昌、台北市長柯文哲為了基隆捷運吵不停。（合成圖／記者屠惠剛攝）

王國材表示，目前規劃先進行南港到八堵路段，未來基隆市民若認可捷運服務品質，就可再進行八堵到基隆段工程，除了原定的425億元外，八堵到基隆段還要再多花70億元，採高架化，綜合規劃及可行性差異會同時進行。

王國材表示，本來路線都已經確定，要拜訪三市首長確認了，「如果柯市長不講，我們都覺得是這樣，要馬上宣布了」，他也說，工程工期預估六年，若下一期沒有被列入前瞻預算，就會以公務預算進行。