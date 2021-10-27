不續任台大校長是政治壓迫？管中閔：有政治心思者才有政治解讀

▲台大校長管中閔上週六宣布不續任。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長管中閔上週六（23日）宣布不續任，引發各界震撼，外界傳聞原因之一續任過程中，是擔心「提交報告給教育部評鑑」，可能有政治壓迫，管中閔今天（27日）指出，「世代交替是主因」，對於外界有政治解讀，管中閔則回說不曉得，並說「有政治心思的人才有政治解讀，我沒有政治解讀」。

立法院教委會今天審查111年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，包括教育部主管47所國立大學校院、台大與成大及陽明交大附設醫院作業基金、產學基金等，包括管中閔等多位國立大學校長今天也出席。

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上週六管中閔主動宣布不續任台大校長，管當時說法是，自己做滿第一任任期已經超過66歲，而且希望世代交替，但外傳管中閔不續任原因，是因「提交報告給教育部評鑑」是續任流程之，擔心重演昔日「卡管案」政治壓迫。

也因宣布不續任台大校長，今天會前管中閔成為媒體追逐焦點，媒體詢問，外傳不續任原因，可能是要「提交報告給教育部評鑑」，管不想讓之前卡管事件重演，管中閔則重申：「世代交替是主因」，對於外界有政治解讀，管則回說不曉得，有「有政治心思的人才有政治解讀，我沒有政治解讀」。

至於不續任是否還有轉寰餘地，管中閔堅定說：「沒有，話出口不可能改」，因為說好要給年輕人機會，「這是唯一的目的」，媒體再追問「任何人慰留都沒用嗎？」，管重申說，話說出口就不會改，沒什麼好慰留。

外界擔心管中閔四年任期，相關規劃將無法延續，是否會有遺憾？管中閔指出，不管是做四年或八年，政策可以延續就延續，不能延續就不延續，做好自己在任內的事情，沒有什麼遺憾，「做四年為什麼要遺憾？做八年才是滿意？那麼做八年會遺憾，是否要做十二年？」

屆齡是否為考量原因，管中閔則說，「還有好幾年」，但是第二任任期是做不滿，任何人慰留都沒用嗎？話說出口就不會改，沒什麼好慰留。

