管中閔不想續任是因教部評鑑？潘文忠：關鍵在校務會議

▲潘文忠認為管中閔續任與否關鍵在台大校務會議代表。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長管中閔上週六（23日）無預警宣布不續任震撼各界，外界認為管是擔心「提交報告給教育部評鑑」時，可能有政治壓迫，教育部長潘文忠（27日）表示，教育部評鑑只是整理校長任期中辦學的相關成果，送給校務會議代表了解，校長是否續任，校務會議代表要超過2分之1才是關鍵，管校長提及考量到年紀問題，未來有所世代傳承，這部分要給予尊重。

立法院教委會今天審查111年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，包括管中閔在內的多位大學校長都出席，上週六管中閔宣布不續任，外界認為管是擔心「提交報告給教育部評鑑」時，可能受到教育部影響，潘文忠也成為媒體詢問焦點之一。

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▲潘文忠（左二）今天與管中閔（左三）一起出席今天立法院教委會。（圖／記者許敏溶攝）

媒體詢問對於管中閔不續任台大校長看法，潘文忠表示，管中閔上任時特別提到，期待管能帶領台大向前行，而管確實在任期內也全力投入校務發展，依照大學法，校長任期一任4年，任滿可以再續任，尊重管校長宣布不續任的決定，而台大校長是否續任，關鍵在於獲得校務會議代表2分之1通過，教育部尊重學校組織規程的相關作業。

至於外傳管不想續任，是管中閔擔心「提交報告給教育部評鑑」時，可能有政治壓迫，重演當年卡管事件，潘文忠強調，有關大學校長續任的相關評鑑作業，在民國95年時就已經公布，這是一個例行作業，教育部的評鑑，基本上都是整理校長任期中辦學的相關成果，再送請校務會議代表了解，所以決定還是在校務會議代表是否獲得2分之1以上通過，這才是關鍵的決定因素。

由於潘文忠當初曾因卡管案而下台過，媒體追問潘文忠，管中閔不續任，是否也因此鬆了一口氣？潘文忠則說：「沒有」，潘文忠指出，當時自己清楚表達，台大是教育部所屬機關，教育部在處理過程中引發社會高度關注，做為政務官，應該不要讓這些爭論在釐清過程中，影響到教育正常運作，「這是我個人在這職務上最大一個原則」，希望未來各大學都將所有心力集中在如把學校辦好、把學生照顧好，這才是最根本意義。