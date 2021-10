鄰居死樓上3周「30多隻屍蟲」入侵家中　男崩潰：每天活在恐怖片

▲男子意外發現樓上鄰居已死亡3周。(圖/示意圖,與本新聞無關/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國一名男子因為鄰居陳屍在家中長達3周,導致他家被遺體產生的大量蛆蟲與蒼蠅入侵,蟲子四處飛舞的場面看起來就像是恐怖電影,不但讓他在家無法吃東西,就連睡覺也得戴著口罩。

居住在史丹佛郡的64歲男子馬修斯(Thomas Matthews)表示,9月21日在浴室發現蛆蟲便向房東投訴,9月28日專業團隊來家中除蟲後,居然又出現蒼蠅,後來才被告知樓上鄰居死亡,已經陳屍在家中長達3星期,這些蟲應該都是來自樓上。

家中景象讓馬修斯崩潰表示,「到處都有蒼蠅在飛,地上則是爬滿蛆蟲,有次我去了醫院,回家發現廚房、客廳、臥室地板上至少30多隻蟲,如果我使用殺蟲劑對付牠們,只會掉出更多東西,每天都在掃個不停,我膝蓋又不好」。

馬修斯最後花大錢找專業團隊來家中大掃除,又花費英鎊100元(約台幣3,830元)把所有寢具和廚房用具更換,「雖然清潔公司說,我只要把所有用具洗過就好,但我一想到上面都是蟲的屍體就覺得想吐」,恐怖生活長達將近1個月,如今終於能再次住在乾淨的家。

