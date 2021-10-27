超商店員最新傷勢曝！提醒戴口罩慘遭爆打　姊悲怒：恐會失明

▲超商店員勸戴口罩 遭酒醉男「玻璃瓶狂毆」眼窩邊破、頭胸骨折送醫。（圖／翻攝爆料公社）



記者游瓊華／台中報導

屏東挖眼案翻版！台中一名41歲陳姓男子在超商擔任大夜工作，日前提醒一名顧客戴口罩，卻被對方用玻璃瓶打到昏迷，送醫後頭部有2處撕裂傷。陳男目前仍在醫院治療中，陳男姊姊受訪時表示，看到監視器畫面，弟弟已經被打到倒地不起，但醉漢還是狂踹弟弟，弟弟不僅眼骨裂開、左右兩邊肋骨骨折，且有失明之虞。

目前陳姓店員人仍在醫院住院治療觀察中，陳男接到電話聲音聽來相當虛弱，表示需要休息、不願多談，一切交由總公司處理。

陳姊提到，弟弟擔任超商員工已經近20年，從沒遇過這樣離譜情事；當天接到電話時趕到醫院，看到弟弟穿著制服、滿身是血躺在病床上，檢查後發現左胸肋骨斷了六根、右胸也斷了兩根，眼骨碎裂，「連看東西都模糊，醫生也擔心影響視力」，另頭部有5公分及8公分的撕裂傷並合併血胸與腦震盪現象。陳姊表示，現場同事轉述，弟弟只是提醒顧客要戴好口罩，未料竟如此下場，憤怒地說「類似事件重複上演，到底誰來保護他們的安全！」也直言，一定會提告、求償。

▲大夜班店員提醒戴口罩遭醉漢打破頭重傷入院。（圖／記者游瓊華翻攝）



陳姊描述，從監視器畫面看到，對方走進櫃台哪玻璃瓶往弟弟頭部砸下去，弟弟倒地後，男子還瘋狂踹弟弟，「當時弟弟已經一動都不動了，對方也不停手！」最後是兩位顧客跟另一位店員奮力拉住男子才停止。

超商官方則說，第一時間已經協助門市夥伴並給予關懷，後續將配合警方調查，至於家屬若欲賠償或是提告，總公司也會協助。