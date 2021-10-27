爆打超商店員惡男黑底曝！酒測僅0.17　竟喊失憶：不記得有打人

記者鄧木卿／台中報導

屏東挖眼案翻版！台中一名41歲陳姓男子在超商擔任大夜工作，日前提醒一名周姓男子戴口罩，卻被周男用玻璃瓶打到重傷昏迷且恐有失明之虞。根據警方調查，周男從事服務業，有傷害、妨害秩序前科，警方到場時酒測值是0.17。

▲超商店員勸周姓男子戴口罩，卻遭「玻璃瓶狂毆」眼窩邊破、頭胸骨折送醫。（圖／翻攝爆料公社）



誇張的是，周男暴踹陳男後，酒測值是0.17，但他竟說「毫無記憶」，據了解，警方到場時，周男原本是發酒瘋，被警方帶回所制作筆錄才「慢慢清醒」，已稱不記得事發經過，直到警方出示店內監視器，他才慢慢恢復記憶。

陳男目前仍在醫院治療中，陳男姊姊受訪時表示，看到監視器畫面，弟弟已經被打到倒地不起，但醉漢還是狂踹弟弟，弟弟不僅眼骨裂開、左右兩邊肋骨骨折，且視力恐受影響。

陳姊提到，弟弟擔任超商員工已經近20年，從沒遇過這樣離譜情事；當天接到電話時趕到醫院，看到弟弟穿著制服、滿身是血躺在病床上，檢查後發現左胸肋骨斷了六根、右胸也斷了兩根，眼骨碎裂，「連看東西都模糊，醫生也擔心影響視力」，另頭部有5公分及8公分的撕裂傷並合併血胸與腦震盪現象。陳姐表示，現場同事轉述，弟弟只是提醒顧客要戴好口罩，未料竟如此下場，憤怒地說「類似事件重複上演，到底誰來保護他們的安全！」也直言，一定會提告、求償。