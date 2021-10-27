龍山寺「獨木大鼓」鳴響62年卸職！「返家」臺博館修復再出發

▲獨木大鼓在龍山寺鳴響62年，將卸職回到國立臺灣博物館修復。（圖／國立臺灣博物館提供）

記者林育綾／台北報導

龍山寺「獨木大鼓」原本是國立臺灣博物館的館藏， 直到1960年借給龍山寺，每年除夕夜舉辦子時敲響銅鐘108回時，大鼓也會同時敲擊，象徵除去108個煩惱，開啟新年，至今已長達62年。不過近年發現擊鼓聲音有些異狀，經過專家評估需要耗時多年修復，因此與臺博館達成共識「返家」，著手搬遷和修復事宜。

龍山寺「獨木大鼓」為臺灣技術協會於昭和15年（1940年）發起製作，原本捐獻給臺灣神社，但1949年後神社改建為「圓山招待所」，臺灣省建設廳公共工程局遂與臺灣省立博物館（臺博館前身）接洽有關神社銅牛、廢棄飛機、神社文物丈量與安置事宜，此大鼓就此轉由臺博館收藏，並於1960年借給龍山寺使用。

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臺博館於今年進行藏品狀況與保存環境巡視計畫時發現，鼓身紅漆表面多處局部起甲，甚至剝落，金屬配件氧化鏽蝕；另因大鼓長年收置於半戶外的鼓樓，隨著氣候變化溫濕度起伏大，藏品已有劣化情況。

▲獨木大鼓在龍山寺鳴響62年，將卸職回到國立臺灣博物館修復。（圖／國立臺灣博物館提供）

龍山寺表示，近年來除夕擊鼓的聲響漸有異狀，與往常聽起來的聲音不同，期望透過專業人員的養護延長大鼓的使用壽命。考量大鼓具文物身分，修復作業可能要耗時數年，因此與臺博館達成共識，進行文物返還，由臺博館著手規劃大鼓搬遷修復事宜。



臺博館現已委託專業修護團隊進行全面性狀況調查紀錄，並以可逆性材料進行臨時性加固處理，避免因包裝運送產生進一步損傷，為搬遷做好完善準備。大鼓預計於今年11月初配合龍山寺安排與天氣情況，擇適當日子進行搬遷作業。



有鑒於於大鼓為宗教性樂器，其宏亮的聲響為保存關鍵，因此在搬遷前特別情商龍山寺破例在除夕夜以外的日子，在10月24日（農曆9月19日觀世音菩薩出家日）當天鐘鼓齊鳴，讓民眾再有機會聆聽經典聲響，同時由專業團隊進行音響與影像紀錄，為大鼓在龍山寺做歷史性見證，並以作為後續分析研究參考。