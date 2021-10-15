拜月老求紅線！她粗心「1動作」傻眼　網驚：桃花被洗掉了

▲單身男女朋友平常埋首在工作裡，但心中還是期盼能遇到一個好對象。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者林郁婷／綜合報導

不少單身男女為求得好姻緣，都會到廟裡「拜月老」，祈求能早日脫單。一名女網友即表示，為了求桃花，她做了很多功課後去龍山寺拜月老，回家後把求來的紅線放進枕頭套，沒想到她竟因為粗心，做了「1致命動作」，把紅線拿去洗了，讓其他網友驚呼「桃花被洗掉了」。

一名女網友在Dcard以「月老對不起，我把紅線拿去洗了」為題發文，表示今年初突然想拜月老，於是開始做功課，帶著2條巧克力到龍山寺，也很認真拜拜，終於求到紅線，聽說要隨身攜帶或是放枕頭下，「平常根本不會帶錢包出門的我就選擇枕頭，但我常常睡到枕頭跑走，放枕頭下應該不是很安全，於是聰明如我想到把紅線放枕頭套裡」，三天後完全忘記這件事。

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直到最近看到月老文，原PO才想起被遺忘的紅線，摸摸第一個枕頭套，沒找到，又找到另一個，「好消息是它在裡面！但…它在夾鏈袋裡濕掉了…袋子上的字也被洗掉」，讓她不知該怎麼辦，「不知道晾乾後月老還願不願意幫我牽線」？

▲原PO不小心把求來的紅線丟進洗衣機。（圖／取自Dcard）

照片一曝光網友驚呼，「桃花被妳洗掉了啦」、「月老：恭喜把紅線找回來，繼續單身吧」、「憑實力單身」、「哈！洗牌再來一次」、「你桃花被洗衣機脫水，脱乾了」、「會單身的不管拜月老還是拜觀音都會單身」。

不過，據命理老師「泓葆先生」接受《三立新聞網》訪問時表示，紅線水洗不會影響效果，可以晾乾後再回廟過香火，如果還是很介意，也可以問問月老可不可以取新的，同意後將舊的燒掉就行了。