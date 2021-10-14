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海平面上升威脅50個城市　去龍山寺拜拜需划船！

 ▲▼萬華龍山寺也被顯示在氣候中心官網。（圖／記者屠惠剛攝）

▲萬華龍山寺也被顯示在美國氣候中心官網。圖為龍山寺。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者黃靜芸／台北報導

全球暖化嚴重，北極出現歷史性的乾旱、致命的洪水和不尋常的融冰事件，此外，還有海平面上升的問題。科學家稱，這種情況將持續十年。據外媒報導，除非到2030年世界將二氧化碳排放量減少一半，否則海平面上升可能會導致三分之二的全球人口陷入水中。

美國非營利組織「氣候中心(Climate Central)」的一項新研究表明，大約50個主要沿海城市需要實施前所未有的應對措施，以防止海平面上升的威脅。

美國普林斯頓大學(Princeton University)和德國波茨坦氣候影響(Potsdam Institute for Climate Impact Research)研究人員合作，如果地球變暖幅度到攝氏3度，這將融化海冰並導致海平面上升。到時水將覆蓋各個知名地標，例如美國紐約自由女神像的底座、費城獨立廳的台階、加州聖莫尼卡碼頭和休士頓航天中心的董事會，甚至連台灣的萬華龍山寺也被列入其中。

▲▼宜蘭南澳神秘海灘發生4死1失蹤重大落海事件，宜縣府5日封灘管制10天。（圖／記者游芳男翻攝，下同） 

▲全球未來可能面臨海平面上升威脅。圖為宜蘭南澳海邊。（圖／記者游芳男翻攝）

此外，他們還發出模擬圖，藉此讓民眾知道嚴重性。官網模擬圖可看到，海平面上升畫面與現今對比，前後明顯的改變一張圖即可看見。

氣候中心的報告指出，世界已經比工業化前的水平高出約攝氏1.2度，而避免危機的關鍵閥值應保持在攝氏1.5度以下。在10月31日開始的聯合國氣候峰會前，數十億的人對這個問題的危機感上升，屆時各國領導人將以積極的態度解決。

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