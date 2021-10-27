嘉義市青年創業補助獎勵計畫　帶動地方永續創生

▲嘉義市青年創業獎勵補助計畫成果發表 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為打造友善創業環境，建立一個屬於嘉義的創業生態鏈，今年首次辦理青年創業獎勵補助計畫，不僅提供創業獎勵金，更邀請國內各領域產業專家擔任業師，輔導團隊建構自己的商業模式，將創新創意落實為產品，創造市場價值。日前辦理「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」成果發表會，嘉義市長黃敏惠特別前往頒發創業紅酒予9間獲補助的青年創業團隊，成果展更與「創青趴」結合，為嘉義市青創團隊搭起與全國各地青創代表互相交流的橋樑，促成未來合作的可能，建立青創的連結網絡。

「嘉義市是一個可以讓年輕人實現夢想的好地方!」黃敏惠特別恭喜獲得補助的9個團隊並感謝他們的參與。黃敏惠市長說，今年遇到疫情大家都很辛苦，年輕人創業不易，雖然嘉義市政府給予的補助金額有限，但市政府不只給予金錢上的補助，入選的團隊還能得到業師的指導，希望透過今天的成果展讓大家看到他們豐沛的創業能量，也期待青年人能夠過這個場合彼此交流、激盪出不同的火花。

黃敏惠也提到，這一次入選團隊有許多讓人驚艷創新及想法，例如「智在嘉鄉，投筆從農」團隊以科技化的農業經營管理協助農民創造收益。希望「嘉義市青年創業補助獎勵計畫」能給予年輕人實質的幫助，帶給嘉義市青年更多可能的發展與想像。

建設處表示，「嘉義市青年創業補助獎勵計畫」就是創造友善青年返鄉創業生態重點第一步，依照申請案的條件、專長與狀況，給予創業過程中不同階段的支持能量，不論是前期資金的輔助、創業階段的諮詢輔導，還是資源對接及後續市場開拓，都能讓創業基礎能更加穩健，進而帶動地方創生的永續目標。