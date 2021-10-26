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「今年經濟成長達5.88%」　蔡英文：已超過1.3兆元回台投資

▲▼台灣玉山科技協會「二十同心再創卓越」周年慶祝大會暨論壇10/26舉行，晚間舉辦盛大慶祝生日晚宴。總統蔡英文親臨會場致詞，並與協會理事長李紀珠、台積電創辦人張忠謀一同切下生日蛋糕。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日出席「台灣玉山科技協會20週年慶祝大會」時表示，主計總處8月時上修今年經濟成長率預期達5.88%；而政府推動的「投資台灣三大方案，截至9月已帶動上千家廠商，超過1.3兆資金回台投資。

蔡英文致詞時說，高科技是台灣的關鍵產業，也是我們經濟的命脈；而過去一年多來，即使疫情的挑戰很嚴峻，但業界朋友跟政府一起努力，穩住了台灣的經濟，「主計總處也在8月上修今年的經濟成長率，預期將達到5.88％」

蔡英文說，台灣不僅在經濟表現上有不錯的成績，全球對晶片半導體的需求，也讓台灣的高科技能力，尤其是高階製造的技術、人才和產業鏈，成為國際注目的焦點。  

蔡英文指出，面對疫後經濟，為了維持既有優勢，政府將從3個面向尋求更多的突破，在加速產業創新升級方面，政府正全力發展「六大核心戰略產業」，導入AI、5G等前瞻科技，協助產業升級轉型，把台灣打造成「高科技研發」、「亞洲高階製造」、「半導體先進製程」以及「綠能發展」中心。 

此外，在加強供應鏈韌性方面，蔡英文表示，為了因應全球供應鏈重組，這幾年來，政府大力推動「投資台灣三大方案」，截至今年9月底，已經帶動上千家廠商、超過1.3兆元的資金，回台投資，同時也積極發展電動車、5G、綠電和再生能源產業，為國內經濟注入新的動能。 

蔡英文說，在深化國際經貿合作上，政府也做了許多努力，今年台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）復談，台灣也已經申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；而在跟國際接軌的同時，也逐步落實對資安和智慧財產權的保護，打造能被世界信賴的資安產業鏈，確保台灣在全球的競爭優勢。 

最後，蔡英文表示，高科技產業在業界朋友的共同努力下，已經在國際上取得關鍵地位，她要再次感謝大家的貢獻與付出，「展望未來，讓我們繼續攜手合作，把台灣累積的產學研能量串聯起來，讓台灣的高科技產業繼續在國際上發光發熱」。 

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