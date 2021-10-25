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台東大學取得食品生技工廠登記證　產業躍升六級化

▲▼台東大學取得食品生技工廠登記證，舉辦授證儀式記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東大學取得食品生技工廠登記證，舉辦授證儀式記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

國立台東大學食品生技工廠正式取得工廠登記，25日舉辦「食品生技工廠登記證授證儀式」記者會，縣長饒慶鈴親自頒發工廠登記證給校長曾耀銘。饒慶鈴表示，在台東大學優質團隊努力之下，透過學術研究的能量，結合台東優質的農產品，在台東大學食品生技工廠進行生產製造，一定能為台東開發出更多具台東特色的產品。

台東大學食品生技工廠是在饒慶鈴擔任議長任內，由台東縣政府及台東大學共同研究提出東部生物經濟六級產業4.0計畫，爭取花東地區永續發展基金補助，歷時3年籌備與建置，並於25日正式取得工廠登記證，為大學與縣政府合作推動產業六級化的典範。

饒慶鈴強調，台東具備豐富物產資源，卻缺乏良好的研發環境、自動化工廠，相關的農特產品與高價值生技保健產品僅由小型手工生產。面臨大量生產時，需由西部工廠進行代工，容易造成工廠在大量生產時，因不瞭解產品與缺乏有效製程測試，導致產品無法達到最高品質而限制發展。

▲▼台東大學取得食品生技工廠登記證，舉辦授證儀式記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東大學食品生技工廠正式取得工廠登記證後，未來在台東生產的優質農產品，即可在地進行二級加工製造，降低農民朋友們的外運成本，所生產的台東在地優質產品亦可在各大販售通路上架販賣。

縣府財政及經濟發展處指出，台東大學與台東縣政府合作「東部生物經濟中心食品生技先導工廠」，於2019年10月啟用與試營運，工廠具備最先進的食品生物科技產品研發與量產設備外，全廠區搭載HEPA空調，打造最優質潔淨的食品生技先導工廠。並於2020年9月11日正式營運，為提升產品研發與生產品質，陸續取得國內外食品品質與安全驗證，包含ISO22000國際認證與HACCP等食品安全驗證，更於110年5月取得清真認證。

▲▼台東大學取得食品生技工廠登記證，舉辦授證儀式記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴親自頒發工廠登記證給校長曾耀銘（右）。

食品先導工廠已具備多項國內外食品品質認證，但過去受限於學校設立的實習工廠，無法申請工廠登記證，讓產品在商業化、行銷與國際化受到阻礙。經與台東縣政府合作下，台東大學於10月取得工廠登記證，成為全國國立大學中唯一具備工廠登記的食品生技工廠。取得工廠登記證後，地方微型企業與創業者可透過與台東大學食品生技工廠產學合作，研究開發產品，未來將可於各種實體與網路平台銷售，準確獲得市場資訊。

台東大學則說明，食品生技先導工廠與在地企業產學合作，主要應用農業資源、保健作物進行產品設計、研發、檢驗、生產、包裝與行銷。藉由產學合作提升農業與地方企業的產值與收入。歷經兩年的營運成果，計有50家企業進行產學合作，並產出25件產品，創造逾2000萬元產值。
 

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