「跑山獸」攀進海拔1148米仁愛分局　分享山域搜救經驗

▲「跑山獸」羅培德赴仁愛警分局講習（下同）。（圖／翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投近2個月來山域事故不斷，造成救難人員疲於奔命，仁愛警分局有鑑於守望相助隊幹部及隊員常協助出勤救難，故邀請有「跑山獸」稱號的捷克籍登山搜救高手羅培德前去教授救難的技巧；他提醒山友做好行前整備，萬一迷路時絕對不要下切溪流或河谷，執行搜救則要善用山域救難工具、累積對地形的熟悉度和經驗，才能以最安全快速、有效率的方式救人。

仁愛警分局於25日舉辦「110年下半年守望相助隊講習」，金髮碧眼的羅培德（Petr Novotny）現身時，讓會場引起不小的騷動；分局指出，羅培德在103年台灣首屆「嘉明湖越野賽」中，以短短4小時完成一般登山客需要1至2天抵達的路線，從此「跑山獸」聲名大噪，熱愛台灣山林的他也常參加山難搜救工作，如月前中秋節連假期間，1名挑戰1日單攻白姑大山的黃姓山友落隊失聯，羅培德即一馬當先在深谷中尋獲其遺體。

羅培德提醒山友出發前除做好整備工作，亦應隨時注意未來登山地點天候狀況；萬一不幸迷路，可以任何行動自救維生，但「絕對不要往下到溪流或河谷」，因為溪谷中常遇到無法克服的地形，尤其台灣溪谷地形陡峭多變化，峽谷、瀑布、崩壁等困難地形多，且又濕滑難走，大雨後水位也可能瞬間暴漲，加上入夜後常吹起谷風，濕度高、氣溫下降更快，易導致失溫甚至死亡。

羅培德指出，溪谷地區也不利於搜救工作，當進行空中目視搜尋時常受地表植被遮蔽，溪谷裡尤其如此，幾乎所有登山迷路者最後都是在河谷被發現，「從來不會從河谷走回來」，最好待在稜線上爭取被救難人員尋獲的時間跟機會。

羅培德說，執行山域救難任務時，最重要的是「對地形的熟悉」加上「豐富的經驗」，並運用常用之山域救難工具、地圖判讀定位及搜救技巧，才能在掌握位置時，以最有效率、安全、快速的方式找到目標，即時搶救受困者之生命。



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