虎豹潭搜救紀實片曝！恐怖山洪「溪水暴漲5米」　向救災英雄致敬

記者陳雕文／新北報導

31名參加「大自然體驗」的民眾，16日下午4點多於新北市虎豹潭遇上溪水暴漲，導致其中2大4小被沖走的悲劇，超過2000人次的消防、義消、民間團體不分晝夜到場搜救，歷時119小時，總算尋獲所有失蹤者。新北消防第六大隊一名隊員把搜救畫面剪輯成「紀實影片」，感謝所有幕後的無名英雄。

▲溪水暴漲場面怵目驚心。（圖／記者陳雕文翻攝）

影片中可見，當時溪水暴漲的景象怵目驚心，義消說，「溪水暴漲有5公尺，約有兩個大人高，沒有逃命的機會！」警消獲報到場救援，先把25名民眾安置，仍有2大4小失蹤，雙北市長都到場關切，希望能傳出好消息。

▲▼新北市長侯友宜到場鼓勵，搜救人員不分晝夜積極尋找失蹤者。（圖／記者陳雕文翻攝）

經過多日搜救，之後陸續找到2大3小的遺體（45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子、15歲陳姓少女），剩最後一位8歲的劉姓女童遲遲未被尋獲。直到21日下午，劉小妹妹遺體在距離事發地點約18公里處的大石頭旁草叢被尋獲了！搜救人員聲聲對她呼喊，「妹妹，我們回家囉！」場面令人鼻酸。

新北消防第六大隊的隊員，將搜救影像剪輯成紀實影片說，「找到4位失蹤者後，始終找不到另外2名小妹妹，每天都會先到壽山宮參拜媽祖娘娘，祈求早日找到2名小妹妹…或許是大家的努力感動了上天，終於分別在第5天、第6天找到2名小妹妹」。

影片還提到，「所有參與救災的大家都辛苦了！」、「純粹以一個大隊幕僚的角度紀錄本次救災，僅以本片像所有參與救災的英雄致敬！感謝您們的無私奉獻」。

▼搜救人員出任務前到宮廟參拜，希望早日尋獲剩下的2名失蹤小妹妹。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼劉小妹遺體在距離事發地點18公里外的石塊旁草叢中尋獲。（圖／記者陳雕文翻攝）