8人登白姑大山1女摔倒骨折　搜救人員6小時輪番抬下山

▲搜救人員上白姑大山，輪番用擔架將女傷者抬下。（圖／神鷹山區搜救隊提供）

記者李忠憲／南投報導

8人登山隊22日攀登台灣百岳的白姑大山，其中一名女登山客當天傍晚返程時就摔倒骨折，無法行走。警消與民間搜救團體獲報立刻集結上山，雖接觸到傷者，但因天候不佳，支援直升機無法吊掛，最後由搜救人員輪番抬擔架，花6小時安全送下山，並送醫治療。

▲▼搜救人員上白姑大山，輪番用擔架將傷者抬下。（圖／神鷹山區搜救隊提供）

南投縣消防局22日傍晚獲報，有一組8人登山隊當天從白姑大山登山口入山，為期2天的登山行程。其中51歲李姓女山友，卻在下山返程時，從山司晏池下切的時候，因天雨路滑摔倒，整個臀部重摔地面，痛到無法起身。隊員見狀上前關心，懷疑可能臀部有骨折情況，加上李女難以行走，趕快打119求援。

消防局獲報後確認目標所在座標後，先派3名搜救人員上山，由於晚上雨勢過大，只能先再登山扣紮營。隔日凌晨3點件雨勢變小。搜救隊立刻整裝，與台中消防局人員一起上山，順利在早上7點左右接觸到傷者。

搜救隊見天候不佳，空勤直升機無法執行吊掛任務，先用擔架將受傷的李女固定，並通報神鷹山區搜救隊支援，大家合力輪流抬下山，經過6小時終於在23日下午1點多平安抵達登山口，由救護車送醫治療。

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