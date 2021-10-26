嘉縣第12輪疫苗開放施打　力拼第1劑70％及第2劑30％涵蓋率

▲▼嘉義縣第12輪開打，第一期逾2萬6千多人預約 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉縣第12輪第一期3疫苗26,196人預約，30歲以上BNT第1劑、50歲以上莫德納第2劑、38歲以上AZ第2劑24日起開打，衛生局呼籲民眾準時依預約期程接種，力拼11月全縣第1劑70％及第2劑30％涵蓋率，提高全民防護力。



中央疫情指揮中心第12期同步開放BNT、莫德納和AZ疫苗，嘉義縣有26,196人預約， BNT第1劑30歲以上12,245人成功預約，50歲以上7/16前接種莫德納1,901人預約接種第2劑，AZ第2劑38歲以上7/30前接種者有12,050人預約，全縣開設409診次提供服務，27日前完成12期第一期接種，第二期25日起開放預約。



翁章梁表示，嘉義縣自9/15陸續以造冊免預約方式，提供65歲以上長者通知接種，截至10/23止全縣人口覆蓋率64.3％，完成2劑人口覆蓋率29.3％，第2劑高於全國的26％，很感謝鄉親踴躍施打拚群體防護力，更感謝第一線醫護和工作人員的辛勞。



翁章梁指出，打了疫苗不代表口罩就能脫下來，大家要感謝口罩為台灣守住了防線，把口罩當成手機一樣，在一人一機的時代，口罩也要一人一罩，隨時帶在身邊，如果外出無法保持安全社交距離，就一定要把口罩戴起來。



隨疫情趨緩，部分長者接種積極度降低，65歲以上符合莫德納第2劑者還有8,634人未接種， AZ部分也有1,075人，已由各村里長協助造冊通知於10/30接種，如有相關問題請洽詢各地衛生所或衛生局專線05-3620607。



衛生局長趙紋華指出，第12輪第2期25日開放預約，共開設20,945人之量能，包括23歲以上BNT疫苗第一劑，18歲以上(7/16前接種)莫德納第二劑，而AZ疫苗第二劑則是18歲以上7/30前及45歲以上7/31-8/6接種者，提醒民眾於25日上午10時至10/27中午12時止(如圖卡)，上預約平臺預約，接種期間為10/28-11/3，期望於11月全縣第一劑達70%及第二劑30%涵蓋率，提升自我防護，打造社區防禦力。