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午後雷雨熱區曝！下周3天「雨區擴大」　迎酷夏「高溫破35度」

記者李姿慧／台北報導

西南風影響，今(17日)各地有局部短暫陣雨，中午後山區留意較大雨勢，今天晚間過雨勢趨緩，明天(18日)起清晨、夜晚中南部仍有局部短暫陣雨，山區和東北部有午後雷陣雨；下周三到下周五(21日~23日)滯留鋒面較接近台灣，午後陣雨範圍將擴大。

▲台北午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲部分地區需嚴防午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

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中央氣象局預報中心課長林秉煜表示，滯留鋒面移動至北部海面，台灣持續受西南風影響，各地有短暫陣雨或雷雨，今天(17日)晚間過後雨勢趨緩；明天(18日)開始清晨、夜晚中南部要留意局部短暫陣雨，午後雷陣雨容易發生在山區或東北部地區。

林秉煜說明，今天台灣雲量偏多甚至有下雨情況，雖有下雨，但雨勢不是那麼強，比較強的降雨在東部海面，因此氣象局今天已經針對綠島、蘭嶼發布大雨特報，台灣海峽也受西南風影響，下雨較明顯，海面作業船隻要留意強降雨。

▲▼今白天嚴防熱對流局部大雨。（圖／氣象局）

▲今白天嚴防熱對流局部大雨。（圖／氣象局）

林秉煜指出，今天降雨從上午8點到晚上8點，各地降雨比較全面，有局部短暫雨，中午後山區留意局部較大雨勢；今天晚上後整體降雨緩和且較局部零星，明天清晨、夜晚中南部地區受西南風影響，會有局部降雨，中午過後留意山區、東北部，降雨較明顯，明天到未來一周，清晨、夜晚中南部降雨較局部零星，跟過去相比，雨勢沒那麼明顯，時間沒那麼長，中午後過留意午後雷陣雨。

不過林秉煜提醒，有些預報資料顯示，下周三到下周五(21日~23日)滯留鋒面離台灣比較近一些，午後陣雨範圍會變廣一些。

溫度部分，今天各地溫度約31到33，未下雨時較悶熱；明天起雲量偏少，溫度升高，各地高溫可到33到35度，大台北、中南部內陸、花東縱谷等溫度較高，下周一到下周三(19日~21日)會有局部高溫，東南部留意焚風。

▼未來溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來溫度趨勢。（圖／氣象局）

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