終於解渴了 ！「2水庫」大進補到100%　南化、牡丹蓄水量重回5成

▲石門水庫蓄水率將近9成。（圖／翻攝自石門水庫即時影像）

記者朱祖儀／綜合報導

近來受到梅雨鋒面加上西南季風影響，各地出現明顯雨勢，水庫也終於解渴！從水利署即時水庫水情看到，石門水庫蓄水率已經將近9成，蓄水量一度降到1成以下的曾文水庫也有些微回漲，南化水庫和牡丹水庫蓄水率也已突破5成。

近來受到滯留鋒面及西南季風影響，高雄、屏東以及台東地區等中南部地區降雨明顯，16日局部時雨量來到50、60毫米。今日滯留鋒面移動至北部海面，台灣附近吹起南至西南風，仍有水氣影響，中南部降雨機率高。

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▲北部水庫蓄水量豐沛。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情官網）



這波梅雨鋒面為台灣水情帶來明顯幫助，北部水庫蓄水率幾乎都達7成以上，石門水庫接近9成，新竹寶山水庫及寶二水庫更是達到100%滿水位；基隆新山水庫、竹苗永和山水庫、苗栗明德水庫、南投日水潭水庫等也都接近滿水位。

▲南部水庫也進補不少。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情官網）



此外南部水庫也大進補，多數水庫蓄水量皆上升，供應台南用水的南化水庫以及支撐屏東用水的牡丹水庫，蓄水率都已經達到5成以上；蓄水率一度低於6.5%的曾文水庫，16日水量上升0.42%，蓄水率回升到14.2%，有效蓄水量達7202.00萬立方公尺。