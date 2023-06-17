全台採檢急轉彎！國民黨團控邀衛福部官員說明　遭「無理由」拒絕

▲衛福部官員未出席國民黨團17日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北疑似餵藥案持續延燒，衛福部昨下午宣布全台幼兒園幼童免費驗巴比妥、BZD，但兩小時後改口「非全台」。對此，國民黨立法院黨團質疑有政治操作，今（17日）上午舉行記者會指昨規劃邀請衛福部官員出席，對方就通知「今天不來」；至於不出席的理由，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今諷，「因為蔡政府不跟你講原因，原因就是不想理你，不重視全民的兒童健康，他重視的是趕快操作，讓它產生最大的政治效益」。

國民黨立法院黨團今（17日）舉行「政府全面免費驗巴比妥是誤植？還是政治操作！」記者會，會議剛開始，曾銘宗就表示，國民黨團很慎重邀請衛福部官員到場，結果是不敢來；接著曾指著2席空位，並說「你看，空著，衛福部官員，還在辦公室睡覺，不敢來」。

對於衛福部官員是否有告知將缺席，曾銘宗說，昨天下午國民黨團決定要開記者會的時候，就透過國會系統通知衛福部，「結果很快就通知我們，他今天不來」。至於不出席的理由，曾銘宗諷，「因為蔡政府不跟你講原因，原因就是不想理你，不重視全民的兒童健康，他重視的是趕快操作，讓他產生最大的政治效益」。據了解，衛福部只表示不會派人出席，並未告知理由。