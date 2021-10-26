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後疫情時代助拳台灣服務文創　中正企管碩專班招生中

▲▼中正大學企管碩專班招生。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼中正大學企管碩專班招生。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

基本工資調漲的政策敲定，縱使去年經濟成長率耀眼，但該政策一出，服務業者一片哀嚎。因為疫情下台灣觀光、旅遊、餐飲、銷售及在地製造等產業（特別是中小企業）都面臨市場萎縮，成本增加的危機，雖有旺盛的製造業出口，甚至高科技代工產業（特別是護國神山台積電等半導體業者）的帶領，但在嚴謹的邊境管制政策，國外觀光客無法來台且偏好海外旅遊的國人無法出國，台灣服務業怎麼開創自己的藍海，是一個刻不容緩的議題。

▲▼中正大學企管碩專班招生。（圖／記者翁伊森翻攝）

針對以上，國立中正大學企管系碩士在職專班的執行長鄭祥麟教授提醒，一、如何利用國際行銷與電子商務，將服務業國際化，例如將台灣美食與文創商品行銷到全世界，這需要中小企業強化一直以來缺乏的國際行銷能力、市場分析策略及大數據分析等相關技能。

二、疫情強迫全球電子化跟數位化程度提升，電子會議取代實體溝通；網路促銷及平台取代實體店面；物流配送取代業務銷售人員，諸如此類代表中小企業必須針對其整體的內部管理系統進行更新。

三、市場創意與世代交接的重要性提高：疫情之下，國旅市場並未未完全吸收海外旅遊市場的客源，國內品牌也未沒能取代台灣人所鐘愛的國際品牌消費。在地製造業以往受限於市場太小，廠商創意不足，無法吸引國內旅客。

鄭強調，未來需要增加更多的創意與創新，開發利基市場，留下包含回流台商等的國內大量消費，而這必促成更多的企業第二代接班，面對新環境、面對新挑戰、面對新科技、面對新市場，這些第二代如何傳承既有的企業優勢，又發展創新，需要更多的管理與策略的訓練培養。

▲▼中正大學企管碩專班招生。（圖／記者翁伊森翻攝）
中正企管碩士在職專班成立三十年以來，在中南部地區地區擁有最完整的企業管理（包含一般管理、策略管理、行銷管理、人力資源管理、運籌管理、財務管理、大數據分析、國際市場）專門訓練課程，這些完整且配合實務的訓練 ， 讓學員成為具備理性決策、 創新視野、人文胸懷、創業精神、及整體系統觀的管理與策略人才。

除了致力於輔導在地廠商，尤其是服務文創產業從業人員從管理體質升級、改變決策者的眼界、訓練更多具有策略與市場觀念的中高階主管與儲備幹部。中正企管碩專班提供畢業學員一輩子的知識培養學堂，畢業之後還能免費旁聽所有課程，確保學員們在不斷更新的環境之下了解最新的策略與管理知識。例如其課程增加了包含共享平台經濟、數位化行銷、新興市場分析、大數據應用、組織變革與創新、市場創意與創業等最新課程。

為配合企業人士的上班時間，中正企管碩士在職專班的上課時間為每個禮拜六一天，讓學員們可以兼顧工作跟進修，因此也非常歡迎北部的企業人士報考。該專班共分為全方位組（針對高階主管及企業主）與精煉組（針對中層基層主管）兩組招生，針對不同類型的管理人才給予不同的專門課程培訓。111學年度入學學員之招生報名日期為12/15-1/11，更多資訊可以參閱busadm.ccu.edu.tw網站或撥05-2720563洽詢何小姐。

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