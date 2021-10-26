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女子機車鑰匙未拔車遭竊　南警1小時內緝賊歸案

▲台南市警一分局東寧派出所警員鄭丁維、黃啟哲2員，在北區小北觀光夜市旁之人行道上，將56歲張姓竊嫌壓制逮捕上銬，當場人贓俱獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局東寧派出所警員鄭丁維、黃啟哲2員，在北區小北觀光夜市旁之人行道上，將56歲張姓竊嫌壓制逮捕上銬，當場人贓俱獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局東寧派出所，25日下午3時30分許，接獲蔡姓民眾報案指稱，其於上班前將機車停放於東區北門路一段之停車格，直到下午發現機車鑰匙未拔，急忙返回停車地點查看，卻發現機車已不見蹤影，東寧所獲報後，在1小時內攔截圍捕，將56歲張姓竊嫌壓制緝獲，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市警一分局東寧派出所警員鄭丁維、黃啟哲2員，在北區小北觀光夜市旁之人行道上，將56歲張姓竊嫌壓制逮捕上銬，當場人贓俱獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警一分局東寧派出所警員鄭丁維、黃啟哲2員，於現場勘察蒐證確認犯嫌特徵後，立即展開查緝，並於下午4時30分許在北區小北觀光夜市旁之人行道上，發現1名男子正在騎乘該輛贓車，馬上上前攔停圍捕，然犯嫌見員警欲將其逮捕極力抵抗，警員鄭丁維於逮捕過程中雖造成臉部及右膝擦傷，仍奮勇將該名56歲張姓竊嫌壓制逮捕上銬，當場人贓俱獲，全案依竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦。

▲台南市警一分局東寧派出所警員鄭丁維、黃啟哲2員，在北區小北觀光夜市旁之人行道上，將56歲張姓竊嫌壓制逮捕上銬，當場人贓俱獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該機車竊盜案於獲報後，警方積極查緝，並在1小時內即順利偵破，蔡女也對警方迅速破案並尋回愛車之高效率，深表感謝及肯定。

▲台南市警一分局東寧派出所警員鄭丁維、黃啟哲2員，在北區小北觀光夜市旁之人行道上，將56歲張姓竊嫌壓制逮捕上銬，當場人贓俱獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警員鄭丁維（右）、黃啟哲2人聯手破機車竊案。

一分局分方國璽呼籲，市民朋友將車輛停放妥當後，務必將車輛鑰匙拔下及貴重物品如現金、皮包等，請隨手帶下車妥適收存，另將機車龍頭及車門上鎖，避免宵小伺機作案，痛失寶貴財物。

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機車鑰匙遭竊歸案

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