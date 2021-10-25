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愛車被拖「皮包鑰匙在裡面」　男半夜翻進拖吊場想拿...判拘30天

▲台南市中北拖吊場籌設整備完成，5月1日續配合警方執行違停拖吊作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡姓男子因愛車被拖吊，但車上的皮包、鑰匙未拿而導致其無法返家，當時又錯過拖吊場的營業時間，竟突發奇想，翻進拖吊場內欲拿取物品。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／基隆報導

基隆一名21歲蔡姓男子今年3月因違規停車，慘遭交通大隊拖吊，但蔡男疑似因想拿回車上的皮包和鑰匙，竟趁著半夜徒手攀爬圍籬、翻越鐵門，進入拖吊場中，將愛車的封條撕開進入車內拿皮包，卻當場被拖吊車司機發現喝止，讓蔡男情急之下慌忙爬牆逃逸。基隆地院審理後，依法判其拘役30日，得易科罰金。

蔡姓男子今年3月因違規停車而被交通大隊依法拖吊，不料蔡男疑似想拿回車內的物品，卻又礙於當時時間已晚，拖吊場已結束營業，竟突發奇想，以徒手攀爬圍籬、翻越鐵門的方式進入拖吊場內，撕毀愛車上的封條，試圖拿回車上的皮包和鑰匙，被拖吊車司機發現後喝止，情急之下，蔡男竟選擇再以同樣的方式，翻出拖吊場的圍籬逃離。

基隆地院審酌蔡男於偵訊時的自承，指出他因為錢包和鑰匙都在車上，回不了家，才會跑到拖吊場內拿回車內物品，但法官認為其翻越圍牆侵入拖吊場內，為開啟車門而撕毀封條，著實不可取，惟念其並非從事其他犯罪之意而侵入，且犯後坦承犯行，依無故侵入附連圍繞之土地等罪，判其應執行拘役30日，得易科罰金。

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