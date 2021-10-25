基捷爭議　柯文哲批蘇貞昌態度：不干我事、不負責任

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲和基隆市長林右昌，為了基隆捷運路線規劃隔空交火。行政院長蘇貞昌25日表示，大家都沒錯，只要對地方有益，中央都會支持。對此，柯文哲批評，蘇貞昌的態度不甘我的事，不負責任。

▲蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌25日出席淡江大橋八里端通車典禮。對於柯文哲和林右昌為了基隆捷運互槓，蘇貞昌受訪時表示，捷運關係民眾的通勤生活，捷運系統如果成功，地方和民眾都會受益，當初和台北、新北與基隆的市長商量，大家都希望發揮最大功效，都沒有錯，只要對地方有益，中央都支持；至於基隆捷運的路線規劃，經過北北基的首長大家一起商量，有的希望延伸，有的希望地下化，都沒有錯，希望大家一起合作。

對於行政院長蘇貞昌的說法，柯文哲回應，跟誰都沒有爭議，「我看他不對，就K他（林右昌）這樣而已」，如果蘇真昌那麼厲害當院長，這不是基隆的事，這是交通部的事，每個人的態度都是不干我的事，「誒！拜託！要花這個錢是行政院要執行的耶！每個人都不負責任」。

柯文哲指出，作為前瞻計畫第一砲的基隆輕軌，當時是說80幾億，說要4年後完工，結果4年半後的今天，連開工都還沒開工；從基隆輕軌變成基隆捷運，八堵到基隆那一段不見了，將來很有可能基隆捷運沒有基隆。

柯文哲說，很多人勸他政治人物這關騙過去，再騙下一關，何必把大家的騙局都拆穿？何必讓大家不好看？「我很不喜歡」，這個國家不可以這樣，公家的錢也要當成自己的錢看待，路線不確定怎麼編預算？400億誰講的？400億是蓋哪裡到哪裡？路線都不確定，好啊那你什麼時候開工？在林右昌的任內，有可能開工嗎？「不可能嘛！啊不是從頭到尾都騙局？」