　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基捷爭議　柯文哲批蘇貞昌態度：不干我事、不負責任

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲和基隆市長林右昌，為了基隆捷運路線規劃隔空交火。行政院長蘇貞昌25日表示，大家都沒錯，只要對地方有益，中央都會支持。對此，柯文哲批評，蘇貞昌的態度不甘我的事，不負責任。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌25日出席淡江大橋八里端通車典禮。對於柯文哲和林右昌為了基隆捷運互槓，蘇貞昌受訪時表示，捷運關係民眾的通勤生活，捷運系統如果成功，地方和民眾都會受益，當初和台北、新北與基隆的市長商量，大家都希望發揮最大功效，都沒有錯，只要對地方有益，中央都支持；至於基隆捷運的路線規劃，經過北北基的首長大家一起商量，有的希望延伸，有的希望地下化，都沒有錯，希望大家一起合作。

對於行政院長蘇貞昌的說法，柯文哲回應，跟誰都沒有爭議，「我看他不對，就K他（林右昌）這樣而已」，如果蘇真昌那麼厲害當院長，這不是基隆的事，這是交通部的事，每個人的態度都是不干我的事，「誒！拜託！要花這個錢是行政院要執行的耶！每個人都不負責任」。

柯文哲指出，作為前瞻計畫第一砲的基隆輕軌，當時是說80幾億，說要4年後完工，結果4年半後的今天，連開工都還沒開工；從基隆輕軌變成基隆捷運，八堵到基隆那一段不見了，將來很有可能基隆捷運沒有基隆。

柯文哲說，很多人勸他政治人物這關騙過去，再騙下一關，何必把大家的騙局都拆穿？何必讓大家不好看？「我很不喜歡」，這個國家不可以這樣，公家的錢也要當成自己的錢看待，路線不確定怎麼編預算？400億誰講的？400億是蓋哪裡到哪裡？路線都不確定，好啊那你什麼時候開工？在林右昌的任內，有可能開工嗎？「不可能嘛！啊不是從頭到尾都騙局？」

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
快訊／孟美岐首度親自發聲！　連3次道歉：會深刻反思
快訊／阿里山遊客跌落橋下　墜6米深山谷
快訊／趙建銘進監獄了！　提前1天報到
又是他！　瑪莎拉蒂「渣男」又闖禍
婆婆衝娘家罵人！驚覺車子、房子「全媳婦買的」秒閉嘴
孟美岐向正宮道歉！　認了「有交往」陳令韜
士林夜市屋主「放棄上億元都更」　百年祖厝成古蹟
台灣師Pornhub教數學　賺750萬網跪了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基捷爭議　柯文哲批蘇貞昌態度：不干我事、不負責任

違規食品廣告件數居高不下　監察院糾正衛福部監督不力

6.5地震繼續吃飯遭批錯誤示範　柯文哲：來不及躲就結束了

綠委提修選罷法！柯文哲：選輸喊不公平　罷免韓國瑜卻稱「民主勝利」

「不要再講屁話！」柯文哲再批基捷騙局　問林右昌何時開工

朱立倫嗆開口就抗中保台的立委一定被罷　林昶佐：坐實前美國務卿質疑

4大公投「複雜問題簡單化」　柯文哲：對政壇「弱智行為」不以為然

憂浪費近45萬注射疫苗量能　柯文哲：應檢討、改善配對問題

刪Q成功！他免費送1000份雞排　排隊人潮曝光

北市歲男陪產驗出確診！萬華區幼兒園百人採檢　研究所2師生居隔

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

鄧佳華高調曝1萬5薪水交給媽　連千毅直播嗆：唷林阿嬤咧！

基捷爭議　柯文哲批蘇貞昌態度：不干我事、不負責任

違規食品廣告件數居高不下　監察院糾正衛福部監督不力

6.5地震繼續吃飯遭批錯誤示範　柯文哲：來不及躲就結束了

綠委提修選罷法！柯文哲：選輸喊不公平　罷免韓國瑜卻稱「民主勝利」

「不要再講屁話！」柯文哲再批基捷騙局　問林右昌何時開工

朱立倫嗆開口就抗中保台的立委一定被罷　林昶佐：坐實前美國務卿質疑

4大公投「複雜問題簡單化」　柯文哲：對政壇「弱智行為」不以為然

憂浪費近45萬注射疫苗量能　柯文哲：應檢討、改善配對問題

刪Q成功！他免費送1000份雞排　排隊人潮曝光

北市歲男陪產驗出確診！萬華區幼兒園百人採檢　研究所2師生居隔

迪麗熱巴罕見「披上白紗」變甜妹！　微露胸前陰影網暴動了

夢幻熱氣球再升空！月世界「飛好飛滿」　還有名額手刀搶票

19歲未婚小媽媽馬桶產嬰　父、嬤「裹毛巾塞磚丟河」判決出爐

快訊／孟美岐首度親發聲！疑認「誤當小三」連3次道歉：會深刻反思

《女力》王上菲嫁入豪門使喚男傭　26歲鮮肉霸氣強吻超害羞！

南投玩很大！消費滿額週週抽10萬現金、特別月加碼抽100萬

快訊／阿里山眠月線17號橋登山客失足　跌6米深橋下無呼吸心跳

郭永興／入CPTPP危險迷思「中難台易」

撿到「開光雞」回家跟兒「貼頭睡」　她傻眼：這雞正常嗎？

【廣編】德誼數位振興5倍券　滿額週週再抽5千購物金

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

政治熱門新聞

蔡英文不是隊友！　陳柏惟要基進派人補選

快訊／指揮中心最新示警「全球疫情回升」　Delta境外移入風險高

當年就是林昶佐提下修罷免門檻　黃暐瀚酸：門檻不要變倫哥不要！

北市歲男陪產驗出確診！萬華區幼兒園百人採檢　研究所2師生居隔

罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

快訊／新北+1本土在三重　打過2劑AZ、感染源不明

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

「和蔡英文不是隊友是友隊」　陳柏惟：她是台灣隊聯軍的大隊長

林昶佐成罷免新目標　門檻6.1萬票

游真快！誤闖鼻頭漁港的小海豹現蹤　動保處施援卻把牠嚇跑了

陳柏惟被罷免後　台灣基進曝下一步

柯文哲嗆基捷「等反攻大陸再處理」　林右昌反擊了

1票換$30！歷年總統「選舉補助款」曝光　蔡英文2.4億創紀錄

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

更多熱門

相關新聞

綠委提修選罷法！柯文哲：選輸喊不公平

綠委提修選罷法！柯文哲：選輸喊不公平

2016年「公職人員選罷法」修法降低門檻後，從前高雄市長韓國瑜、前桃園市議員王浩宇到立委陳柏惟相繼被罷免，讓外界形容是「報復性罷免」，並喊出再修選罷法的聲浪。台北市長柯文哲25日指出，現在民進黨選輸人說不公平，但當初罷免韓國瑜時，不是還喊「民主的勝利」？

柯談4大公投：對政壇弱智行為不以為然

柯談4大公投：對政壇弱智行為不以為然

憂浪費近45萬注射疫苗量能　柯文哲：應檢討、改善配對問題

憂浪費近45萬注射疫苗量能　柯文哲：應檢討、改善配對問題

LIVE／北市增1確診　柯文哲最新說明

LIVE／北市增1確診　柯文哲最新說明

柯文哲嗆基捷「等反攻大陸再處理」　林右昌反擊了

柯文哲嗆基捷「等反攻大陸再處理」　林右昌反擊了

關鍵字：

基捷基隆捷運柯文哲蘇真昌

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

女星爆當小三「正宮痛揭對話」

蔡英文不是隊友！　陳柏惟要基進派人補選

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面