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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「給新主席朱立倫的警訊」　李德維曝國民黨被民眾黨超車的原因

▲▼朱立倫針對陳柏惟罷免案發表談話。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（26日）公布政黨支持分布民調，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，27%支持民進黨，16%支持國民黨，18%支持民眾黨，5%支持時代力量、4%支持台灣基進，27%中性選民。面對民眾黨支持度超車國民黨，成為最大在野黨，國民黨立委李德維表示，這絕對是新主席朱立倫的警訊，「過去一年多國民黨的支持率並沒有起色，現在甚至還愈加下滑。」

李德維指出，國民黨即將在本週末舉行全代會，但是根據民調，國民黨的政黨支持度，不但遙遙落後民進黨，甚至輸給了民眾黨，這絕對是新主席朱立倫的警訊，「畢竟朱主席當初參選打出的旗號，是因為過去一年多，國民黨的支持率並沒有起色，現在甚至還愈加下滑。」

李德維表示，自己寧可將該民調視為利空出盡，振弊起衰的起跑點。前陣子黨主席選舉激戰，難免造成某種程度的撕裂，需要時間彌合，而這份民調執行的時間點是10月18到20日，在罷免陳柏惟投票之前，「如今刪Q成功，或多或少也有助於凝聚藍營的士氣。」

對於政黨支持度黃金交叉，李德維指出，不可諱言，這份民調更大的危機是，民眾黨之所以能「超車」國民黨，最大原因在於年輕人的支持，「國民黨的核心支持者是長輩們，而民眾黨則吸納了大多數非民進黨的青年，這對國民黨長期發展非常不利。」

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