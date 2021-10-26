司機疫苗接種日緊湊　客運業者忍痛砍班！民眾候車時間恐拉長

▲不少國道客運、公車司機搶預約莫德納第二劑導致排班大亂。（圖／記者蔡玟君攝）

記者許維寧／台北報導

第12輪莫德納第二劑疫苗日前開跑，開放7月16日先開放已經接種過第一劑莫德納的55歲以上民眾預約，但由於可預約的接種天數少，就有國道客運業者表示，當時司機「多是先預約再說、有名額就搶」，也導致國道客運排班大亂。尤其今明兩天、與11月1日影響最明顯，尤其今日下班時段某通勤路線就要抽掉10班次以上，預計至少影響三至四百位乘客，也讓調度員忙到焦頭爛額。

指揮中心於10月19日開放接種過第一劑莫德納的55歲民眾線上預約，開放預約後隨即遭民眾瘋搶，10月22日則又再為該批民眾限時加開6小時預約。但該批民眾不少是被列為公費第七類對象的北北基桃公車、客運司機，一名不具名的國道客運業者便反應，當天的狀況，是司機們有就先搶、先預約到了再說，導致已經排好的班表大亂。

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業者表示，其中又以今、明兩天以及11月1日受影響程度最大，光北區某站點1日就有多達20位司機遞假單要去打疫苗。預估今日下班時段某通勤路線就要抽掉10班次以上，預計至少影響三至四百位乘客。

業者談到，目前公司評估一定會影響到班次，因此方式多是請司機互相支援，沒有排假的司機盡量配合調度，但不論公司如何找司機苦口婆心協調，調度人員還是整天兵荒馬亂忙著處理善後。

客運業主管低調表示，駕駛急著打疫苗希望提高自身保護力，完全可以理解第一線同仁的焦急，這幾天發車班車有所變動，最多只能按照核定班次發車，無法如同往常加開班次，班距與候車時間勢必拉長，只能請通勤民眾體諒配合。

但業者也忍不住抱怨，由於司機年紀都較為年長，因此多屬10月19日開放預約的55歲以上對象，當時司機搶著預約，沒想到之後又加開、又聽到指揮中心說第二劑莫德納預約的人數並未如預期的多，但第一階段卻讓司機搶破頭，建議主管機關未來安排疫苗接種預約時可以更妥適。