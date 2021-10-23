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不只與哈佛合作　台大國際生申請數連兩年成長逾3成

▲▼ 台大今天舉行校務會議。（圖／記者許敏溶攝）

▲ 台大今上午舉行校務會議。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學日前才宣布，明年將舉辦哈佛台北書院，招收60名學員到台大修讀為期8週的中文課程，而台大國際化腳步持續往前邁進，台大校長管中閔今（23日）表示，不只哈佛，明年台大還與美國的印第安那、天普、德州奧斯汀分校等大學進行華語文教學國際合作，而台大也將國際招生時程提早並改進，109、110學年國際學生申請數成長都超過3成。

美國哈佛大學知名的暑期中文進修計劃「哈佛北京書院」，過去都安排學生到北京進行為期9周課程，但因對岸態度不友善，台大校方日前證實，明年（2022年）暑假啟動「哈佛台北書院」，預計將有60名學員到台大修讀為期8週的中文課程。

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台大指出，從2019年開始，台大與哈佛大學就開始洽談送學生來台大學習華語的合作案，原本計劃從2020年開始，但受到疫情影響，延後到明年（2022年）暑假再啟動，預計將有60名學生來台，學生則由哈佛那邊選送，課程與師資目前還在規劃中。

▲▼ 台大今天舉行校務會議。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大國際生申請數連兩年成長逾3成。（圖／記者許敏溶攝）

台大今天舉行校務會議，管中閔在進行校務會議報告時表示，台大為提升國際化，今年8月已經成立3個學程，其中「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程」和「生物多樣性國際碩士學位學程」， 智慧醫學與數位健康碩士學位學程則在招生中，規劃中則的則有東亞區域發展與華語文化研究碩士學位學程、環境規劃與防災減災碩士學位學程。

管中閔進一步表示，除了與哈佛大學合作案之外，目前華語文教學國際合作，還有美國的印第安那大學、天普大學、德州奧斯汀分校，而台大也精進國際招生，國際招生時程提早並改進，109學年國際生申請人數較前一年增加33.3%、110學年國際學生申請數再增長54.7%。

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