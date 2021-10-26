為了相挺遭判刑！樹林男持武士刀理論卻被砍　還被豬隊友原地放生

記者游宗樺／新北報導

新北市樹林區一名男子日前涉及傷害刑案，遭新北地院判刑確定，男子認為自己是替朋友相挺，竟在26日凌晨1時許，找另名友人助陣，拿著武士刀跑到對方家裡要求給個交代，不料雙方爆發衝突，拿刀當街互砍，混亂間男子左手被對方砍傷，來助陣的友人則趁隙逃跑。警方到場，查扣武士刀及球棒，並將砍傷人的犯嫌帶回，全案將依傷害及恐嚇罪嫌偵辦。

▲蕭男拿著武士刀找對方理論，要求給個交代，卻當街被砍傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在現場採證，並查扣武士刀及球棒。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，蕭姓男子（36歲）日前接獲林姓友人的來電，帶著刀棍一起把被害人打到重傷，2人因此被新北地院依傷害罪判刑5個月，孰料蕭男認為自己是替朋友相挺，在發監執行前，帶著武士刀和判決書，與張姓友人（約36歲）一同到林男家中討個說法，林男哥哥（47歲）見狀，不甘示弱也拿開山刀應門，雙方一言不合當街拿刀互砍。

▲3人當街拿刀棍互攻，混亂間蕭男左手被砍傷。（圖／記者游宗樺翻攝）

附近民眾看到有人拿刀當街互砍，紛紛拿起手機報警，警方獲報迅速趕抵，但張男在混亂中丟下球棒逃跑，留下左手掌遭砍傷的蕭男，經送往亞東醫院救治無生命危險。警方在現場找到2把刀械、1支球棒，已派員到醫院了解案情，並將林男帶回派出所，由於雙方提起恐嚇及傷害告訴，警方依法偵辦，同時調閱監視器追查張男下落。

▲警方將林男帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）