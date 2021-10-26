重懲小玉製作換臉A片　高嘉瑜告了「妨害名譽+妨害風化」附帶求償

▲高嘉瑜提告小玉。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝高嘉瑜臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

網紅小玉使用AI換臉科技（Deepfake）製作成A片牟利，民進黨立委高嘉瑜身受其害，今（26）日上午完成提告，包括刑事妨害名譽及妨害風化並附帶民事求償，所得將全部捐作公益。

高嘉瑜也呼籲所有受害者勇敢站出來，辦公室有律師可協助提告，務必要讓惡徒受到應有制裁，也拜託大家千萬不要散布、傳播AI換臉的不雅影片，以免對相關當事人造成二次傷害。

高嘉瑜昨（25）日開記者會表示，目前我國的相關法制規範仍然不足，自己身為女性，受害人的憤怒她感同身受；而身為國會議員，自己也主動推動立法，未來會朝向在《刑法》增訂侵害性隱私罪章，保障人民性隱私權等提案內容。

高嘉瑜認為，Deepfake除了侵害個人法益，也可能影響社會秩序及國家安全，未來倘若Deepfake技術被中國等台灣的敵對勢力拿來利用，變造台灣總統或是其他重要政府官員的談話，用以散布不實資訊將造成國安嚴重的破洞。

高嘉瑜強調，為了防止性隱私影像外流事件層出不窮，以及填補法律上之漏洞，最重要的是防止下一個受害者出現，未來會朝向於《刑法》第10條第8項增訂性隱私影像的定義，並在《刑法》增訂侵害性隱私罪章，保障人民性隱私權等提案內容。

▲高嘉瑜提告小玉。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）