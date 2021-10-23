小墨忍辱遭千人意淫「早握8分鐘換臉片」　媽見新聞難過：怎都沒講

圖文／鏡週刊

網紅小玉（本名朱玉宸）涉嫌以「Deepfake AI」變臉技術，將許多名人的臉後製「換臉」，販售A片並競標牟利，17日遭警方被逮，本刊專訪也被換臉還是被競標最高價影片的電競實況主小墨，她表示，自己手上有拿到8分鐘的完整影片檔，屆時會在提告時當作證據提供給警方。

小玉日前被法官裁定30萬元交保，保險箱400多萬現金、銀行200多萬元存款及賓士GLC 300頂規修旅車，全被法院查扣，小墨受訪表示，很早就知道自己被換臉做成A片，但害怕若澄清了是否會承受更大後座力，「當下的情緒很複雜，包含不解、難過、憤怒、生氣，但作為一個網紅這，爆出來我們不見得能得到什麼正向的反匱，很佩服奎丁願意說出來。」

有粉絲提供原片給她，「粉絲也不是付費會員，所以影片到底流到哪裡去真的很難講，有些角度確實做的很像」，在議員黃捷的號召下，小墨已經加入聚集網紅和實況主的提告團，會開始著手蒐集證據，「新聞出來那天，媽媽問我怎麼都沒有講，其實家人這樣真的會滿難過的。」

勝品國際法律事務所蔡佩穎律師指出，小玉擅自重製並改作A片，將A片中的男女主角移花接木為公眾人物後，以營利為目的公開傳輸並散布於眾，其行為恐已涉犯散播猥褻物罪、誹謗罪，也可能涉及違法重製、改作罪，及散播猥褻物罪，除非多次散播或販賣猥褻物之犯行，被法院認定屬數次犯罪行為且情節重大，應從重量刑且各行為分別論罪，否則最後有可能獲得緩刑或易科罰金，民事求償金額，也得看屆時會有多少人願意出面提告而定。

過去小玉接受本刊專訪時曾表示因為拍片壓力大，曾經抑鬱、憂鬱、恐慌3種病症同時發作，一度想從7樓陽台跳下去，靠著室友救回。對此，蔡佩穎律師則認為，小玉過去雖有精神疾病之病史，應尚難據此以《刑法》第19條以精神障礙抗辯事由主張減刑。

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