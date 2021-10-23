　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小墨忍辱遭千人意淫「早握8分鐘換臉片」　媽見新聞難過：怎都沒講

【獨家】【偷臉藏鏡人小玉】小墨持8分鐘完整片要告到底　律師認為小玉難用精神障礙抗辯

圖文／鏡週刊

網紅小玉（本名朱玉宸）涉嫌以「Deepfake AI」變臉技術，將許多名人的臉後製「換臉」，販售A片並競標牟利，17日遭警方被逮，本刊專訪也被換臉還是被競標最高價影片的電競實況主小墨，她表示，自己手上有拿到8分鐘的完整影片檔，屆時會在提告時當作證據提供給警方。

小玉日前被法官裁定30萬元交保，保險箱400多萬現金、銀行200多萬元存款及賓士GLC 300頂規修旅車，全被法院查扣，小墨受訪表示，很早就知道自己被換臉做成A片，但害怕若澄清了是否會承受更大後座力，「當下的情緒很複雜，包含不解、難過、憤怒、生氣，但作為一個網紅這，爆出來我們不見得能得到什麼正向的反匱，很佩服奎丁願意說出來。」

有粉絲提供原片給她，「粉絲也不是付費會員，所以影片到底流到哪裡去真的很難講，有些角度確實做的很像」，在議員黃捷的號召下，小墨已經加入聚集網紅和實況主的提告團，會開始著手蒐集證據，「新聞出來那天，媽媽問我怎麼都沒有講，其實家人這樣真的會滿難過的。」

小玉（右2）涉嫌販賣換臉不雅片牟利遭逮，最終以30萬元允許交保。（警方提供）

勝品國際法律事務所蔡佩穎律師指出，小玉擅自重製並改作A片，將A片中的男女主角移花接木為公眾人物後，以營利為目的公開傳輸並散布於眾，其行為恐已涉犯散播猥褻物罪、誹謗罪，也可能涉及違法重製、改作罪，及散播猥褻物罪，除非多次散播或販賣猥褻物之犯行，被法院認定屬數次犯罪行為且情節重大，應從重量刑且各行為分別論罪，否則最後有可能獲得緩刑或易科罰金，民事求償金額，也得看屆時會有多少人願意出面提告而定。

過去小玉接受本刊專訪時曾表示因為拍片壓力大，曾經抑鬱、憂鬱、恐慌3種病症同時發作，一度想從7樓陽台跳下去，靠著室友救回。對此，蔡佩穎律師則認為，小玉過去雖有精神疾病之病史，應尚難據此以《刑法》第19條以精神障礙抗辯事由主張減刑。

★《鏡週刊》關心您：再給自己一次機會

安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
給付費會員性感照遭賤價出售　米砂怒轟小玉：少說要賠500萬
證實蔡英文也成受害者　陳明通認AI換臉恐成國安危機
【偷臉藏鏡人小玉】被列嫌疑人後首發聲　笑笑談小玉：早知道一定會阻止

 

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
男睪丸「發黑像鐵蛋」嚇壞　泌尿醫曝原因：就跟奶頭一樣
大潤發「給員工一封信」曝光！　全聯震撼併購

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小墨忍辱遭千人意淫「早握8分鐘換臉片」　媽見新聞難過：怎都沒講

台東單身男過世　家人辦除戶才知有「神秘泰國新娘」

快訊／新莊逆孫22刀砍死阿嬤！法院晚間裁定羈押

互億科技「10億假交易」炒股　董事章德功1300萬元交保

影／皮卡路邊停車「一個Move」推撞6汽機車　全場驚呆

中壢檢舉魔人舉發逾3千件違停　警忙翻到場「根本沒違規」

獨／反恐生物偵檢車弊案最新突破　2校官帳戶擁數百萬不明財產

18段超毛錄音曝！她打酒嗝嗆男友：恁爸陪你瘋…城中城一晚46死

台電證實！語音催繳電費「24小時斷電」是新騙術　真假內容一次看

2派騎士互看不爽叫支援　和談離開忘解除警報...10人當街開戰

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

好萊塢男星亞歷鮑德溫拍戲誤殺「攝影指導」！　道具槍走火釀1死1傷…導演懊悔：搞砸了

到底在哪？慌張男車內狂找口罩　翻全身發現「在下巴」友人笑翻

騎士等紅燈突然「怒摔安全帽」 下秒疑似拭淚...網好奇：有故事

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

小墨忍辱遭千人意淫「早握8分鐘換臉片」　媽見新聞難過：怎都沒講

台東單身男過世　家人辦除戶才知有「神秘泰國新娘」

快訊／新莊逆孫22刀砍死阿嬤！法院晚間裁定羈押

互億科技「10億假交易」炒股　董事章德功1300萬元交保

影／皮卡路邊停車「一個Move」推撞6汽機車　全場驚呆

中壢檢舉魔人舉發逾3千件違停　警忙翻到場「根本沒違規」

獨／反恐生物偵檢車弊案最新突破　2校官帳戶擁數百萬不明財產

18段超毛錄音曝！她打酒嗝嗆男友：恁爸陪你瘋…城中城一晚46死

台電證實！語音催繳電費「24小時斷電」是新騙術　真假內容一次看

2派騎士互看不爽叫支援　和談離開忘解除警報...10人當街開戰

外觀像紅蘿蔔！「世界最毒菇」3克就致命　汁液會讓皮膚潰爛

台北「叫不動」醫院打疫苗？　徐巧芯直指柯文哲：平時不搏感情

丹麥公開賽周天成惜敗無緣4強　3局大戰差點上演逆轉秀

小墨忍辱遭千人意淫「早握8分鐘換臉片」　媽見新聞難過：怎都沒講

救護車「貼詭異2蛇」！他好奇：跟醫療有什麼關係　內行人曝真相

軟爛男被女友包養！只要騎車接送還嫌「體重太重」：載妳很累耶

這不是人有的身材！LISA助陣21億流量百大DJ　合作名單全是大咖

大安3.5坪套房「月租6500」！千人見恐怖照片驚呆：是往生室嗎？

主播曬照曝「AV達人」一劍浣春秋真面目！　網刷一排朝聖：我的啟蒙老師

李易行程超滿「整月只有7天在家」！　見兒女真實1反應…心碎了

小S消失2個月公開露面！工作照曝光 「渾圓凸肚」看呆網：第四胎？

社會熱門新聞

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

蔡英文宣揚婦幼安全　攝助拐少女梯間嚐禁果

台東單身男過世　家人辦除戶才知已婚

台中第一鬼樓「末日派對」門票秒殺　市府怒了

台中台灣大道、忠明南路口　3原因開出1600張紅單

新莊逆孫22刀砍死阿嬤！法院裁定羈押

鐵花窗職人怒：工地沒廁所不接案　千人辛酸

中壢檢舉魔人　舉發逾3千件違停

18段超毛錄音曝！城中城女嫌打酒嗝嗆男友：恁爸陪你瘋

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

小墨忍辱遭千人意淫　早握有8分鐘換臉片

全國首例！破解任天堂Switch　200款遊戲任你玩

3寶爸攝影師兼差外送　慘遭公車輾斃

互億科技「10億假交易」炒股　董事章德功1300萬元交保

更多熱門

相關新聞

專法解決「Deepfake」偵查窘境

專法解決「Deepfake」偵查窘境

近日已聲明引退的百萬訂閱Youtuber小玉涉嫌在網路上將女性、男性的臉部接移到色情影片上，並藉此出售牟取不法利益，造成社會大眾之震驚。然而Deepfake技術已越來越成熟，甚至年輕人已得透過APP程式做一些簡易變臉作為娛樂或影像拍攝之用。

美軍攝影師證實UFO存在　「我協助美國政府掩蓋了真相」

美軍攝影師證實UFO存在　「我協助美國政府掩蓋了真相」

【ETF定期定額2】定期定額哪檔ETF最賺？　這檔打敗0050與0056

【ETF定期定額2】定期定額哪檔ETF最賺？　這檔打敗0050與0056

另立法管制Deepfake要深思

另立法管制Deepfake要深思

星光幫歌手朋友遭換臉　怒譙小玉：怎不把X頭P臉上？

星光幫歌手朋友遭換臉　怒譙小玉：怎不把X頭P臉上？

關鍵字：

鏡週刊小墨實況主小玉換臉變臉

讀者迴響

熱門新聞

烤蝦外送500元一斤…她一秤只有274公克

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

NanaQ正面反擊酸民！

即／全聯福利中心震撼宣布：併購大潤發

132萬網紅患淋巴癌　消失7個月頂憔悴臉現身

LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載

網紅遭勒斃　警：找到未婚夫腐屍

他上床一半拔套！完事一句話女友崩潰分手

大潤發給員工一封信曝！估全聯砸130億併購

李宇柔「全身插管」曝術後近況！　發高燒頻落淚

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

日料店遭Toyz惡意批評！　蕭敬騰首反擊「他是空氣」：沒資格跟我說話

《海岸村》男星不畏爭議曬與金宣虎合照

誰是平價服飾霸主？　鄉民秒推「這一間」：便宜到哭

《GP999》沈小婷冠軍位置翻船！

更多

最夯影音

更多
陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的
花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面