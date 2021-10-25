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高嘉瑜聯手黃捷拒絕數位性暴力　盼加速修法遏止科技犯罪

▲▼立委高嘉瑜召開「拒絕偷臉數位性暴力 加速修法遏止科技犯罪 不要再有下一個受害者」記者會 高雄市議員黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜召開「拒絕偷臉數位性暴力！加速修法遏止科技犯罪，不要再有下一個受害者」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

網紅小玉涉嫌去年7月起利用網路換臉技術，將知名人物頭像移花接木成性愛影片，包括民進黨立委高嘉瑜、無黨籍高雄市議員黃捷等百人受害，不法所得逾新台幣上千萬元。對此，高嘉瑜25日表示，未來會朝向在《刑法》增訂侵害性隱私罪章，保障人民性隱私權等提案內容。

高嘉瑜25日上午在立法院召開「拒絕偷臉數位性暴力！加速修法遏止科技犯罪，不要再有下一個受害者」記者會，並邀請同為受害者的黃捷共同發聲，盼藉由加速推動修法遏止科技犯罪，不要再有下一個受害者。

高嘉瑜指出，小玉事件引起社會各界高度關注和警惕，該案遭合成的受害者包括不分男女之知名網紅、藝人以及政治人物，因高知名度而成為受害者，對名譽造成不可抹滅的傷害，甚至可能造成長期的心理陰影。

高嘉瑜表示，目前我國的相關法制規範仍然不足，自己身為女性，受害人的憤怒她感同身受；而身為國會議員，自己也主動推動立法，以避免後續還有民眾受害。

▲▼立委高嘉瑜召開「拒絕偷臉數位性暴力 加速修法遏止科技犯罪 不要再有下一個受害者」記者會 高雄市議員黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍高雄市議員黃捷。（圖／記者屠惠剛攝） 

高嘉瑜強調，沒有人能接受未經自己同意的換臉影片在網路上流傳，呼籲法務部及相關主管機關，應針對Deepfake可能造成的各種威脅進行通盤性研議，杜絕濫用個資所為的惡意犯罪。

高嘉瑜指出，我國現行刑法體系難以因應新興科技，對被害人所帶來之權利侵害，針對類似事件各罪法定刑度普遍不高，導致犯罪預防之效果成效不彰，縱使有構成相關刑法之要件，然而這些刑事責任主要都是告訴乃論，對於不知情的被害人毫無保護，故面臨舉證上之困難。

高嘉瑜認為，Deepfake除了侵害個人法益，也可能影響社會秩序及國家安全，未來倘若Deepfake技術被中國等台灣的敵對勢力拿來利用，變造台灣總統或是其他重要政府官員的談話，用以散布不實資訊將造成國安嚴重的破洞。

高嘉瑜強調，為了防止性隱私影像外流事件層出不窮，以及填補法律上之漏洞，最重要的是防止下一個受害者出現，未來會朝向於《刑法》第10條第8項增訂性隱私影像的定義，並在《刑法》增訂侵害性隱私罪章，保障人民性隱私權等提案內容。

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